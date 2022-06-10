Овен с правильным именем. Что важно знать о новом тренере «Спартака»

Тренировался в «Барселоне»

Абаскаль родился в Севилье и в детстве начал заниматься футболом. В юности мальчишка выделялся на фоне сверстников и уже в 13 лет оказался в знаменитой «Ла Масии». Гильермо играл за одну возрастную команду с Жорди Альбой и Бояном Кркичем, которого подтягивали заниматься с ребятами постарше. В итоге будущий тренер проиграл конкуренцию испано-сербскому нападающему и вернулся в домой.

После возвращения из Барселоны добиться прогресса не удалось, и уже в 18 лет Абаскаль принял решение завершить карьеру. Но футбол оставался страстью молодого испанца, который продолжить искать для себя новое занятие в этой сфере. Гильермо пошел учиться и получил степень магистра на факультете по «физической подготовке и реабилитации футболистов при травмах».

Его заметил Эмери

После получения диплома его приютила родная «Севилья». Абаскаль сначала работал с молодежными командами, в которых занимал должности тренера по физической подготовке, ассистента и руководителя отдела молодежи. Специалист смог себя достойно проявить, чтобы привлечь внимание тренера основы, которую тогда возглавлял Унаи Эмери.

Бывший наставник «Спартака» пригласил Абаскаля аналитиком в первую команду, в которой он трудился до 2017 года. Насытившись работой в штабе, он решил сосредоточиться на сольной карьере. Первым самостоятельным местом работы стал клуб под названием «Кьяссо», который обитал во втором дивизионе Швейцарии. Специалист провел там почти год, но был уволен после серии неудачных матчей.

Однако проявить себя нашему герою все же удалось. Гильермо пошел на повышение, возглавив «Лугано» из чемпионата Швейцарии. Это назначение принесло ему популярность, ведь он стал самым молодым главным тренером среди топ-30 европейских лиг в свои 28 лет. Клубу не хватило всего три очка, чтобы попасть в еврокубки, после чего Абаскаль переехал в Италию.

Там он поработал с молодежной и основной командой «Асколи», после чего транзитом через греческий клуб «Волос» попал в Швейцарию. В Италии, кстати, он завоевал свой единственный к этому моменту трофей в карьере главного тренера — титул чемпиона одного из молодежных чемпионатов Италии с ребятами из «Асколи».

Абаскаль «зачехлил» Чалова

Но давайте остановимся подробнее на его последнем месте работы — «Базеле». Испанца пригласили в клуб в январе этого года в качестве помощника швейцарца Патрика Рахмена. Но уже в феврале боссы клуба решили уволить главного тренера. Команда делила второе место с «Янг Бойз» и отставала от лидирующего «Цюриха» на 10 баллов к тому моменту.

Швейцарская пресса называла такое назначение большим авансом для Абаскаля, которого уже несколько лет из-за юного по тренерским меркам возраста сравнивают с Доменико Тедеско и Юлианом Нагельсманом. Но меряться достижениями с коллегами ему пока рановато. «Базель» завершил сезон на второй строчке, отстав от чемпиона на 14 очков.

Под его руководством «Базель» набрал 22 очка за 14 туров, что вряд ли можно назвать выдающимся результатом. СМИ недоумевали из-за того, что Абаскаль позволял себе публично критиковать игроков в прессе после неудачных результатов. В итоге руководство клуба планировало дать Гильермо вторую команду, а на пост главного тренера основы пригласить нового специалиста. Но в дело вмешался «Спартак», переманивший испанца.

В Швейцарии Абаскаль успел поработать с российским футболистом. Федор Чалов зимой отправился в аренду в «Базель». Форвард сразу же начал играть в стартовом составе, но потом потерял место в основе. На лавку его переместил как раз Гильермо, перехвативший основу в феврале.

Взгляды Гильермо на футбол

«В сегодняшнем футболе вряд ли кто-то предпочитает быть признанным за стиль, не будучи оцененным по достоинству. Чтобы быть признанным, нужны результаты. Чтобы быть оцененным, нужны люди, которые верят в тебя», — гласит цитата Абаскаля с главной страницы его сайта.

Да, у нового тренера «Спартака» есть свой сайт, который рассказывает о пути тренера и предоставляет доступ к некоторым его интервью. Из них можно почерпнуть информацию о его методах работы. Гильермо предпочитает играть по схеме 4−3−3, но больший акцент делает на игроках и их способностях.

«Я не очень верю в системы и схемы, но верю в игроков. Я могу использовать конкретную расстановку для того, чтобы она лучше раскрывала характеристики футболистов и давала им уверенность и возможность показать свой максимум», — признавался испанец.

После назначения в «Базель» он отмечал, что прессинг со стороны болельщиков не является для него проблемой: «Такое давление дает мне лишь дополнительную мотивацию. Оно помогает мне работать и повышать свой уровень». Подобное отношение к работе точно пойдет на пользу тренеру, которому предстоит столкнуться с болельщиками «красно-белых».

Абаскаль в качестве главного тренера провел 104 матча в карьере, в которых одержал 39 побед и потерпел 44 поражения. Выдающимися такие цифры назвать сложно, но нужно учитывать, что до «Базеля» он не возглавлял сильные клубы.

Совершенно непонятно, как сложится карьера испанца в «Спартаке», но наблюдать за ней точно будет интересно. Но предпосылки к успеху у Абаскаля точно есть. Ведь мы знаем, что буква «Р» в имени и овен в качестве знака зодиака дают отличный шанс на успешную работу в клубе.