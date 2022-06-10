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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:52 (мск), источник: ТАСС

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля

В матче сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Матч за Олимп — Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

По итогам прошедшего сезона «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России, «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем кубка страны.

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