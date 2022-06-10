Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля
В матче сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
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В матче сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Матч за Олимп — Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля.
Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
По итогам прошедшего сезона «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России, «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем кубка страны.