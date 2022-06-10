Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Матч за Олимп — Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).