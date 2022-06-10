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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Удар ножом в спину». Директор «Руки Вверх» — о решении провести Суперкубок в Петербурге

Директор группы «Руки Вверх» Роберт Погосян прокомментировал решение провести Суперкубок в Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

«Это удар ножом в спину. Мы пытаемся что-то придумать. Понятно, что это перенос на неделю, но мы к этому переносу абсолютно не были готовы. У нас тоже есть график, концерты стоят. Нам придётся лопатить весь график из-за них. Ради чего? Непонятно. Как вообще можно так решать?!

Представьте: вы идёте и снимаете квартиру, приезжаете в день, когда надо заселиться, а там уже другие люди со словами: “А мы уже здесь живём, идите нафиг”, — “А я же заплатил”, — “Никого это не волнует, идите к чёрту”. Они сами отдали стадион нам, сами предложили эту дату год назад. Попробуем ещё что-то сделать, подключаем всё и вся», — сказал Погосян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На 9 июля было запланировано проведение концерта группы «Руки Вверх» на «Газпром Арене». Мероприятие должно было начаться в 20:00 мск. При этом из данных на официальном сайте группы следует, что часть билетов уже была продана.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.

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