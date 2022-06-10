Обладатель Кубка России стал новым вратарем «Ахмата»

Соглашение с 29-летним вратарем рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Подробности трансфера Опарина не разглашаются.

Опарин выступал за «Енисей» с лета 2019 года, когда перешел в состав красноярской команды из «СКА-Хабаровска». В минувшем сезоне вратарь провел 31 матч в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в восьми из которых отыграл «на ноль», а также четыре встречи в Кубке России (три — «на ноль»), в котором команда дошла до полуфинала.