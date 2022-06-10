В РПЛ больше не будет «Нижнего Новгорода»

Ранее сообщалось, что с нового сезона к названию «Нижний Новгород» будет добавлено имя букмекерской конторы, которая станет спонсором команды.

«Согласовать переименование Автономной некоммерческой организации “Футбольный клуб “Нижний Новгород” в Автономную некоммерческую организацию “Футбольный клуб “Пари Нижний Новгород” с сокращенным наименованием — АНО “ФК “Пари НН”, — говорится в постановлении бюро.