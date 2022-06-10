В РПЛ больше не будет «Нижнего Новгорода»
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) согласовало переименование футбольного клуба «Нижний Новгород» в «Пари НН», сообщается в Telegram-канале организации.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) согласовало переименование футбольного клуба «Нижний Новгород» в «Пари НН», сообщается в Telegram-канале организации.
Ранее сообщалось, что с нового сезона к названию «Нижний Новгород» будет добавлено имя букмекерской конторы, которая станет спонсором команды.
«Согласовать переименование Автономной некоммерческой организации “Футбольный клуб “Нижний Новгород” в Автономную некоммерческую организацию “Футбольный клуб “Пари Нижний Новгород” с сокращенным наименованием — АНО “ФК “Пари НН”, — говорится в постановлении бюро.
«Нижний Новгород» в минувшем сезоне, который стал для клуба дебютным в Российской премьер-лиге, под руководством бывшего нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Александра Кержакова набрал 33 очка и занял 11-е место в чемпионате России.