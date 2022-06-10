Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Азербайджан
Словакия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Молдавия
Латвия
11
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Австрия
Франция
Футбол. Лига наций
21:45
Албания
Израиль
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Казахстан
Футбол. Лига наций
21:45
Андорра
Лихтенштейн
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В РПЛ больше не будет «Нижнего Новгорода»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) согласовало переименование футбольного клуба «Нижний Новгород» в «Пари НН», сообщается в Telegram-канале организации.

Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее сообщалось, что с нового сезона к названию «Нижний Новгород» будет добавлено имя букмекерской конторы, которая станет спонсором команды.

«Согласовать переименование Автономной некоммерческой организации “Футбольный клуб “Нижний Новгород” в Автономную некоммерческую организацию “Футбольный клуб “Пари Нижний Новгород” с сокращенным наименованием — АНО “ФК “Пари НН”, — говорится в постановлении бюро.

«Нижний Новгород» в минувшем сезоне, который стал для клуба дебютным в Российской премьер-лиге, под руководством бывшего нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Александра Кержакова набрал 33 очка и занял 11-е место в чемпионате России.

 Они поженятся! История любви самой красивой пары чемпионов
Скандальная фигуристка удивила подписчиков провокационным фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь