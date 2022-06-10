Романцев: Назначение Абаскаля главным тренером «Спартака» — это прикол над болельщиками и командой

«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», — цитирует Романцева «РИА Новости».

В минувшем сезоне испанский специалист занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем». Под руководством Абаскаля «Базель» провел 16 матчей, в которых одержал 5 побед, потерпел 4 поражения и 7 раз сыграл вничью.