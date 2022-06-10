Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Хорватия
01
Футбол. Лига наций
21:45
Австрия
Франция
11
Футбол. Лига наций
21:45
Албания
Израиль
12
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Казахстан
11
Футбол. Лига наций
21:45
Андорра
Лихтенштейн
21
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Словакия
01
Футбол. Лига наций
19:00
Молдавия
Латвия
24
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
23:20 (мск), источник: Sport24

Романцев: Назначение Абаскаля главным тренером «Спартака» — это прикол над болельщиками и командой

Легендарный тренер «Спартака» прокомментировал назначение 33-летнего Гильермо Абаскаля новым главным тренером красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», — цитирует Романцева «РИА Новости».

В минувшем сезоне испанский специалист занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем». Под руководством Абаскаля «Базель» провел 16 матчей, в которых одержал 5 побед, потерпел 4 поражения и 7 раз сыграл вничью.

Абаскаль начал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

 Русская спортсменка Янькова выложила фото в нижнем белье, засветив свою огромную татуировку
Русская гимнастка, показавшая себя без лифчика, выложила новые горячие фото. Подписчики в восторге
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь