Романцев: Назначение Абаскаля главным тренером «Спартака» — это прикол над болельщиками и командой

«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», — цитирует Романцева «РИА Новости».
В минувшем сезоне испанский специалист занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем». Под руководством Абаскаля «Базель» провел 16 матчей, в которых одержал 5 побед, потерпел 4 поражения и 7 раз сыграл вничью.
Абаскаль начал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».