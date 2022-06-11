Спортивный юрист объяснил, что может грозить «Спартаку» за бойкот Суперкубка

«Согласно п. 14 положения о турнире за Суперкубок России по футболу за неявку команды на турнир (за исключением наступления форс-мажорных обстоятельств) клуб подвергается санкциям в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС. Тот же пункт положения допускает возможность применения штрафов, установленных для соревнования за Кубок России.



Статья 86 ДР РФС (ДР здесь и далее означает дисциплинарный регламент. — Прим. “Чемпионата”) предусматривает санкции за неявку команды на матч соревнований (в том числе на матч Суперкубка), а именно: присуждение поражения и штраф на основе приложения 1 к ДР РФС. В свою очередь, таблица в приложении 1 к ДР РФС предусматривает, что штраф за неявку команды на матч Кубка России (то есть по аналогии и на матч Суперкубка) определяется в зависимости от лиги, в которую входит футбольный клуб.



Однако неявка команды на матч относится к нарушениям до матча. Период до матча определяется самим ДР РФС как промежуток времени между прибытием команды на стадион и началом матча. “Спартак” же отказывается от участия в турнире задолго до даты матча, то есть состав данного нарушения, на мой взгляд, отсутствует.



Между тем не исключена возможность наложения на “Спартак” штрафа за “иное нарушение регламента соревнований” (статья 111 ДР РФС). Бойкот Суперкубка подпадает под нарушение пункта 14 положения о турнире за Суперкубок.



Размер штрафа за данное нарушение также определяется в зависимости от лиги, в которую входит клуб (пункт 33 Приложения 1 к ДР РФС). Так как за аналогичное нарушение на матче РПЛ предусмотрен штраф от 20 000 до 150 000 рублей, то соответствующий штраф может быть наложен на “Спартак” за бойкот матча Суперкубка», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.