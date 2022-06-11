Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Украина
Армения
Футбол. Лига наций
19:00
Ирландия
Шотландия
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова
Литва
Футбол. Лига наций
21:45
Уэльс
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Польша
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Англия
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Финляндия
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Турция
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:41 (мск), источник: Sport24

Суарес выбирает между Миранчуком и Майами, куда перейдет Дибала. Трансферы и слухи дня

Главное к утру.

Спартак
ЦСКА
Ахмат
Енисей
Зенит
Нижний Новгород
Тоттенхэм Хотспур
Мидлсбро
Манчестер Юнайтед
Ювентус
Интер
Атлетико
АталантаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Что в России

«Спартак» нашел нового тренера

Новым главным тренером московского «Спартака» после ухода итальянца Паоло Ваноли стал испанец Гильермо Абаскаль. 10 июня об этом было объявлено официально.

Ахметов ушел из ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе из команды полузащитника Ильзата Ахметова. Контракт футболиста истек и не был продлен. Ильзат выступал за ЦСКА с июля 2018 года и завоевал вместе с армейцами Суперкубок России.

«Ахмат» купил голкипера «Енисея»

«Ахмат» объявил о переходе вратаря «Енисея» Михаила Опарина. Сумма трансфера — 200 тысяч евро. 29-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт по схеме 2+1.

«Зенит» вернул Кравцова

Что в Европе

«Тоттенхэм» договорился о трансфере Спенса

21-летний правый защитник «Мидлсбро» Джед Спенс будет куплен «Тоттенхэмом», сообщает The Guardian. Сумма трансфера составит 20 миллионов фунтов. В прошедшем сезоне Спенс на правах аренды выступал за «Ноттингем Форест» и помог «лесникам» выйти из Чемпионшипа в АПЛ.

Погба и Кавани покинули «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» объявил, что команду покинули следующие футболисты: полузащитники Неманья Матич, Поль Погба, Хуан Мата и Джесси Лингард, вратарь Ли Грант и нападающий Эдинсон Кавани. У всех них истекли действующие контракты, которые не были продлены.

Источник: AP 2022

Новый клуб Дибалы — «Интер»

Аргентинец Пауло Дибала, покинувший «Ювентус» свободным агентом, станет игроком миланского «Интера». Контракт 28-летнего нападающего будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Куда перейдет Суарес? Есть 3 варианта

35-летний нападающий Луис Суарес находится в статусе свободного агента: по окончании сезона-2021/22 мадридский «Атлетико» не предложил ему новый контракт. Как сообщает Marca, предметный интерес к уругвайцу проявляет «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Представители итальянской команды уже провели с окружением Суареса первые переговоры.

В борьбе за легендарного нападающего конкуренцию бергамаскам составят «Ривер Плейт» из Аргентины и «Интер Майами» из США. Оба этих клуба также проявляют к Суаресу горячий интерес.

 Красавица-волейболистка похвасталась шикарными формами в купальнике. Она променяла Россию на Казахстан
Красавицы-ведущие «Матч ТВ» подрались, одна из них отправилась в нокдаун. Подписчики в восторге: «Боевые девчонки!»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь