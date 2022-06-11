Суарес выбирает между Миранчуком и Майами, куда перейдет Дибала. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Спартак» нашел нового тренера

Новым главным тренером московского «Спартака» после ухода итальянца Паоло Ваноли стал испанец Гильермо Абаскаль. 10 июня об этом было объявлено официально.

Ахметов ушел из ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе из команды полузащитника Ильзата Ахметова. Контракт футболиста истек и не был продлен. Ильзат выступал за ЦСКА с июля 2018 года и завоевал вместе с армейцами Суперкубок России.

«Ахмат» купил голкипера «Енисея»

«Ахмат» объявил о переходе вратаря «Енисея» Михаила Опарина. Сумма трансфера — 200 тысяч евро. 29-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт по схеме 2+1.

«Зенит» вернул Кравцова

Что в Европе

«Тоттенхэм» договорился о трансфере Спенса

21-летний правый защитник «Мидлсбро» Джед Спенс будет куплен «Тоттенхэмом», сообщает The Guardian. Сумма трансфера составит 20 миллионов фунтов. В прошедшем сезоне Спенс на правах аренды выступал за «Ноттингем Форест» и помог «лесникам» выйти из Чемпионшипа в АПЛ.

Погба и Кавани покинули «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» объявил, что команду покинули следующие футболисты: полузащитники Неманья Матич, Поль Погба, Хуан Мата и Джесси Лингард, вратарь Ли Грант и нападающий Эдинсон Кавани. У всех них истекли действующие контракты, которые не были продлены.

Новый клуб Дибалы — «Интер»

Аргентинец Пауло Дибала, покинувший «Ювентус» свободным агентом, станет игроком миланского «Интера». Контракт 28-летнего нападающего будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Куда перейдет Суарес? Есть 3 варианта

35-летний нападающий Луис Суарес находится в статусе свободного агента: по окончании сезона-2021/22 мадридский «Атлетико» не предложил ему новый контракт. Как сообщает Marca, предметный интерес к уругвайцу проявляет «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Представители итальянской команды уже провели с окружением Суареса первые переговоры.