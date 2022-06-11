Суарес выбирает между Миранчуком и Майами, куда перейдет Дибала. Трансферы и слухи дня
Главное к утру.
Главное к утру.
Новым главным тренером московского «Спартака» после ухода итальянца Паоло Ваноли стал испанец Гильермо Абаскаль. 10 июня об этом было объявлено официально.
ЦСКА объявил об уходе из команды полузащитника Ильзата Ахметова. Контракт футболиста истек и не был продлен. Ильзат выступал за ЦСКА с июля 2018 года и завоевал вместе с армейцами Суперкубок России.
«Ахмат» объявил о переходе вратаря «Енисея» Михаила Опарина. Сумма трансфера — 200 тысяч евро. 29-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт по схеме 2+1.
21-летний правый защитник «Мидлсбро» Джед Спенс будет куплен «Тоттенхэмом», сообщает The Guardian. Сумма трансфера составит 20 миллионов фунтов. В прошедшем сезоне Спенс на правах аренды выступал за «Ноттингем Форест» и помог «лесникам» выйти из Чемпионшипа в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» объявил, что команду покинули следующие футболисты: полузащитники Неманья Матич, Поль Погба, Хуан Мата и Джесси Лингард, вратарь Ли Грант и нападающий Эдинсон Кавани. У всех них истекли действующие контракты, которые не были продлены.
Аргентинец Пауло Дибала, покинувший «Ювентус» свободным агентом, станет игроком миланского «Интера». Контракт 28-летнего нападающего будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на сезон.
35-летний нападающий Луис Суарес находится в статусе свободного агента: по окончании сезона-2021/22 мадридский «Атлетико» не предложил ему новый контракт. Как сообщает Marca, предметный интерес к уругвайцу проявляет «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Представители итальянской команды уже провели с окружением Суареса первые переговоры.
В борьбе за легендарного нападающего конкуренцию бергамаскам составят «Ривер Плейт» из Аргентины и «Интер Майами» из США. Оба этих клуба также проявляют к Суаресу горячий интерес.