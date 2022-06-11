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13:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны подробности о голосовании за место проведения Суперкубка России

РБК со ссылкой на источники в РФС рассказал о том, как проходили выборы места проведения Суперкубка России.

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Источник: РИА "Новости"

По сведениям источника, изначально трое членов бюро исполкома РФС были за Санкт-Петербург, а трое — за Нижний Новгород, еще один придерживался нейтральной позиции.

После прений 5 голосов стало в пользу Петербурга и два — за нейтральное место.

На окончательный выбор стадиона в Петербурге повлияли финансовая составляющая, готовность арены к проведению матча, а также давление со стороны «Спартака», которое рассматривалось как шантаж.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.

Ранее в «Спартаке» сообщали, что готовы отказаться от участия в Суперкубке страны, если матч пройдет в Санкт-Петербурге.

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