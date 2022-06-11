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15:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кордоба, Кайо и Уткин вернулись в расположение «Краснодара»

«Краснодар» объявил о возвращении в расположение команды полузащитников Даниила Уткина и Кайо, а также форварда Джона Кордобы.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Все трое уже приняли участие в одной из командных тренировок.

В сезоне-2021/22 Уткин выступал за «Ахмат» на правах аренды, в составе грозненцев он забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи в 29 матчах.

Кайо и Кордоба временно покинули «Краснодар» весной 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2021/22.

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