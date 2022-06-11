Агент рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Сочи» Кассьерре

«Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это “Зенит”. Этот вариант очень нравится Матео. Помимо питерцев, хорошие контракты предлагают “Ривер Плейт” и “Црвена Звезда”, а также есть интерес от “Олимпиакоса” и “Фенербахче”, — сказал Петропулос в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Ирха.