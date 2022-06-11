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17:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Сочи» Кассьерре

Никос Петропулос, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, назвал клубы, которые заинтересованы в приобретении его клиента.

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Источник: РИА "Новости"

«Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это “Зенит”. Этот вариант очень нравится Матео. Помимо питерцев, хорошие контракты предлагают “Ривер Плейт” и “Црвена Звезда”, а также есть интерес от “Олимпиакоса” и “Фенербахче”, — сказал Петропулос в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Ирха.

Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).

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