Рыбус в «Спартаке» будет зарабатывать в два раза меньше, чем в «Локомотиве»
Стала известна зарплата новичка «Спартака» Мацея Рыбуса.
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Стала известна зарплата новичка «Спартака» Мацея Рыбуса.
Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», польский футболист будет получать в рядах красно-белых в два раза меньше, чем в «Локомотиве».
По сведениям источника, зарплата 32-летнего игрока в «Спартаке» составит около 500 тыс. евро в год. В «Локомотиве», за который Рыбус играл с 2017 года, Мацей получал 1 млн евро.