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21:30 (мск), источник: Sport24

Рыбус в «Спартаке» будет зарабатывать в два раза меньше, чем в «Локомотиве»

Стала известна зарплата новичка «Спартака» Мацея Рыбуса.

Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», польский футболист будет получать в рядах красно-белых в два раза меньше, чем в «Локомотиве».

По сведениям источника, зарплата 32-летнего игрока в «Спартаке» составит около 500 тыс. евро в год. В «Локомотиве», за который Рыбус играл с 2017 года, Мацей получал 1 млн евро.

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