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17:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» рассказали о причинах ухода Ваноли с поста главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ» о причинах ухода итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.

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«Мы понимали ситуацию с семьей Ваноли. На следующий день после Кубка России мы встречались. Ничего не предвещало, что Паоло уйдет. Дальше он сказал о проблеме, ему нужно быть с семьей. Каттани приступил к поиску нового тренера. Причем, Абаскаль был не единственный кандидат», — сказал Мележиков «СЭ».

9 июня «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера. Паоло возглавил российскую команду с 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

10 июня стало известно, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».

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