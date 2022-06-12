В «Спартаке» рассказали о причинах ухода Ваноли с поста главного тренера

«Мы понимали ситуацию с семьей Ваноли. На следующий день после Кубка России мы встречались. Ничего не предвещало, что Паоло уйдет. Дальше он сказал о проблеме, ему нужно быть с семьей. Каттани приступил к поиску нового тренера. Причем, Абаскаль был не единственный кандидат», — сказал Мележиков «СЭ».