Суд вынес наказание футболисту «Спартака» за поножовщину

Размер компенсации пока не определен. Промес также оплатит судебные издержки.

«В среду гражданский суд фактически установил, что Промес нанес ножевое ранение моему клиенту и что это представляет собой противоправное действие, за которое он должен возместить ущерб», — сказал адвокат двоюродного брата Промеса Иегуди Мошкович.

Ранее в отношении Промеса было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений. Инцидент произошел в Абкауде (Нидерланды) в конце июля 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился со своим двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря 2020 года Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого.