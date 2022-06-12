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20:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд вынес наказание футболисту «Спартака» за поножовщину

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Гражданский суд Амстердама обязал нидерландского футболиста московского «Спартака» Куинси Промеса выплатить компенсацию за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату, сообщает AD.

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Источник: РИА "Новости"

Размер компенсации пока не определен. Промес также оплатит судебные издержки.

«В среду гражданский суд фактически установил, что Промес нанес ножевое ранение моему клиенту и что это представляет собой противоправное действие, за которое он должен возместить ущерб», — сказал адвокат двоюродного брата Промеса Иегуди Мошкович.

Ранее в отношении Промеса было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений. Инцидент произошел в Абкауде (Нидерланды) в конце июля 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился со своим двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря 2020 года Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого.

Промес вернулся в «Спартак» из амстердамского «Аякса» в конце февраля 2021 года. До этого он выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. Форвард в составе «красно-белых» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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