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11:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюбу в «Зените» заменит колумбиец? Чемпион хочет подписать самого забивного легионера РПЛ

У Кассьерры потрясающая результативность. Но цену не потянул даже финалист Лиги Европы.

Зенит
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Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может перейти в «Зенит». Петербургский клуб рассматривает кандидатуру колумбийца, который по итогам прошедшего чемпионата занял второе место в списке бомбардиров с 14 голами. Если же вычеркнуть мячи, забитые с пенальти, то колумбиец опередил вообще всех, включая Гамида Агаларова (на счету «уфимца» 13 голов с игры и шесть с «точки»). При этом Кассьерра дебютировал за «Сочи» только в седьмом туре РПЛ и провёл лишь 22 матча. Если прибавить шесть голевых передач, то получится, что у Матео почти одно результативное действие в среднем за игру. Солидная статистика. Крутое приобретение сделал южный клуб в августе 2021-го, заплатив всего € 1,2 млн, а теперь имеет возможность здорово заработать на трансфере колумбийца. В конце мая «Матч ТВ» рассказывал о новом ценнике на Кассьерру: руководство «Сочи» просит € 10 млн.

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«Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой, — сказал накануне агент игрока Никос Петропулос в беседе с корреспондентом “Чемпионата”. — В России это “Зенит”. Этот вариант очень нравится Матео. Помимо питерцев, хорошие контракты предлагают “Ривер Плейт” и “Црвена Звезда”, а также есть интерес от “Олимпиакоса” и “Фенербахче”.

Любопытно, что агент не назвал «Рейнджерс». 19 мая телекомментатор Роман Нагучев, работая на финале Лиги Европы между шотландской командой и «Айнтрахтом», сообщил о желании клуба из Глазго приобрести Кассьерру. Потом эту информацию подтвердил ещё один источник. Видимо, для «Рейнджерс» трансфер колумбийского нападающего слишком дорогой. Если Матео останется в России, то тем лучше для РПЛ, ведь в нынешних обстоятельствах любой сильный иностранец — подарок для нашего чемпионата.

История Кассьерры — подтверждение того, что многие футболисты созревают только к 23 годам. Сейчас колумбийцу 25, и он лишь два сезона стабильно забивает на высоком уровне. Хотя попал нападающий в большой европейский клуб ещё в 19 лет, когда «Аякс» выкупал его у «Депортиво Кали» за € 5,5 млн. Но в Нидерландах не раскрылся. В сезоне-2020/2021 Матео наколотил 10 мячей в 32 матчах за середняка португальского чемпионата «Белененсеш», вошёл в топ-8 бомбардиров Примейры и заслужил приглашение в «Сочи». Хотя и российскому клубу он достался лишь после того, как сорвались варианты из более престижных лиг. У Кассьерры было предложение из Англии — от «Вест Бромвича».

Источник: Чемпионат.com

По факту новый нападающий — замена Артёму Дзюбе. Тем не менее по своим качествам это совершенно разные игроки. Кассьерра не будет цепляться стабильно за «длинные» мячи, убирать оппонентов за счёт физической силы. Козыри колумбийца: открывания в штрафной и за спины защитников, умение предугадать развитие эпизода и оказаться в нужной точке, быстрое принятие решений, исполнение эпизодов (решает одним-двумя касаниями). Ещё Матео много работает без мяча. К слову, с этой точки зрения очень полезны и Иван Сергеев с Юри Алберто. Когда у «Зенита» играла впереди суперсвязка Дзюба — Сердар Азмун, оборона чемпионов России фактически не начиналась с нападающих, поскольку оба недорабатывали в прессинге. Теперь сине-бело-голубые затачивают свою селекцию под другую игру.

Источник: Чемпионат.com

В «Сочи» о Кассьерре положительные отзывы. Семейный парень, в пьянках-гулянках не замечен, неплохо говорит на английском языке. Разве что рассеянный чуть-чуть: например, приходя на физиопроцедуры, мог оставить в кабинете докторов свои личные вещи. Но главное, что эта рассеянность не переносилась на футбольное поле. Матео признали лучшим игроком «Сочи» в сезоне-2021/2022 по опросу болельщиков.

У Кассьерры есть шансы завоевать место в основе чемпионов России. Особенно если Сергей Семак будет использовать Юри Алберто на позиции инсайда или вингера — тогда единственным конкурентом колумбийца окажется Сергеев. «Зенит» не покупал легионеров у других российских клубов с зимы 2019-го, когда подписал Азмуна, однако сейчас труднее привозить иностранцев из зарубежных лиг, поэтому колумбиец из «Сочи» кажется хорошей кандидатурой на усиление.

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, комментируя для «Чемпионата» возможный переход Кассьерры, поддержал трансфер колумбийца:

«Хороший нападающий! Это будет здорово для “Зенита”. Дзюба же закончил. Остались Сергеев, Алберто. Почему бы и нет. Ещё один нападающий — отлично. Ему не нужно уходить из России. В Петербурге играют в два нападающих, большая конкуренция. Клубу нужны хорошие игроки. Кто-то будет выходить на замену».

Анатолий Романов

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