Восстание «Спартака»: как поменяются красно-белые в межсезонье

В следующем сезоне РПЛ московский «Спартак» серьезно изменится в игровом плане. И дело не только в смене главного тренера Гильермо Абаскаля, но и уходе одного из самых талантливых игроков команды последних лет полузащитника Зелимхана Бакаева и основного центрального защитника Самуэля Жиго. Учитывая стилистические особенности нового наставника, возможны перемены и в тактике.

Путь Абаскаля

Гильермо Абаскаль является воспитанником «Барселоны». И хотя на профессиональном уровне он так и не поиграл, 33-летний специалист уже в бытность тренером старался прививать своим командам атакующий стиль каталонской команды. В одном из своих интервью прошлых лет Абаскаль говорил, что в академии «Барсы» был очаровано тренируемой там культурой владения мяча, движения и паса.

Но в 16 лет, поскольку он не тянул уровень клуба, ему пришлось уйти, устроившись в академию «Севильи». Там вся система подготовки была заточена на борьбу и атлетизм, а креатив шел только за счет индивидуальных талантов футболистов. Абаскаль из-за этого конфликтовал с тренерами и через год завершил карьеру игрока в 17 лет.

Окончив тренерские курсы, Гильермо начал тренировать в 20 лет, и во всех командах пытался ставить тот футбол, которому его научили в «Барселоне». Благодаря этому он много работал с молодежью, но пока не имеет обширного опыта на взрослом уровне. Полноценный дебют в высшем дивизионе серьезного европейского чемпионата у Абаскаля случился полгода назад, когда он возглавил швейцарский «Базель», в который прошлым летом пришел в качестве ассистента главного тренера.

Испанец поднял команду с третьего места на второе в чемпионате. И сейчас «Спартак» является по-настоящему первым большим для него проектом, который он берет, начиная с предсезонных сборов. Предшественник Абаскаля итальянец Паоло Ваноли ставил более прагматичный футбол.

В нем было много борьбы и тактики, которая исходила из качеств соперников. За счет этого красно-белые теряли очки с середняками и аутсайдерами, в итоге заняв в чемпионате десятое место — повторение достигнутого в 2003 году худшего результата клуба после развала СССР.

При этом «Спартак» неплохо играл с топ-клубами, испытывающими игровые проблемы. За счет этого в четвертьфинале Кубка России был пройдет ЦСКА (1:0), а в финале турнира обыграно «Динамо» (2:1). Предшественник Ваноли португалец Руй Витория старался также ставить более комбинационный футбол, но лучшие матчи случились против в Лиге Европы, где итальянский «Наполи» и польская «Легия» также обыгрывались за счет борьбы.

Самые успешные главные тренеры «Спартака» последних 10 лет — итальянец Массимо Каррера и немец Доменико Тедеско — также в основном предпочитали прагматичную тактику. Во многом в их времена в «Спартаке» оказалась значительная часть нынешнего состава. Поэтому Абаскалю придется существенно менять привычное мировоззрение новых подопечных.

— Здесь трудно понять, какой футбол будет ставить новый тренер, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Во-первых, человек без опыта работы на таком уровне. Клуб назначил откровенного «кота в мешке», и не ясно, как он выстрелит. Во-вторых, если он привык к тому футболу «Барселоны», как про него говорят, то не ясно, насколько возможно его выстроить с имеющимся составом. Возможно, нужны будут новые трансферы, а сделает ли их руководство, и какого качества это будет усиление, сказать трудно.

Без Бакаева

Другими ключевыми переменами является уход из «Спартака» после истечения контрактов трех знаковых футболистов — полузащитника Зелимхана Бакаева, центральных защитников Самуэля Жиго и Ильи Кутепова. Расставание с последним никак не скажется на красно-белых. Герой чемпионского сезона-2016/2017 после успешного выступления за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018 стал постепенно выпадать из основы клуба.

Часто его попрекали за очень высокий контракт, подписанный на волне успешного ЧМ. Все тренеры, начиная с Тедеско, не видели Илью в основе, поэтому нынешний уход для него был прогнозируем. Как и уход Жиго, по котором еще с прошлого лето было ясно, что скорее всего по семейным обстоятельствам он вернется во Францию.

Но Самуэль наряду с Джикией последние четыре года был основным центральным защитником «Спартака». Их пара была почти неизменной. И оба были лидерами команды по духу. Сейчас не понятно, кто его заменит. А ситуация с Зелимханом Бакаевым стала особенно загадочной.

Об истекающем с ним контракте было известно уже давно. И были вопросы, останется ли он. Уже прошлой осенью ходили слухи об интересе к нему «Динамо». И сразу после победы в финале Кубка России Бакаев рассказал «Спорт-Экспрессу», что это был его последний матч.

Слухи о разногласиях с руководством ходили разные. По разным данным, скоро Зелимхан окажется в «Зените», что будет звонкой пощечиной со стороны питерцев в адрес заклятых врагов. Поскольку в последний год Бакаев был одним из лидеров в атакующей группе «Спартака» и даже стал стабильно играть за сборную, его уход может создать большие проблемы красно-белым.

— Потеря Бакаева — это серьезный провал клуба, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Трудно понятно, что мешало клубу договорится с игроком, который является спартаковским воспитанником и хотел остаться в родной команде. Такими футболистами разбрасываться глупо. Уверен, что в «Зените», если это будет «Зенит», Зелимхан покажет себя с лучшей стороны, а «Спартак» в итоге и денег на нем не заработал, и состав ослабил. И теперь должен кого-то искать под нового тренера.

Первый матч в ближайшем сезоне «Спартак» должен провести 9 июля в Санкт-Петербурге против «Зенита» в Суперкубке России. При этом из-за скандального выбора Питера местом проведения встречи в СМИ и соцсетях идут слухи о бойкоте красно-белыми встречи. В воскресном разговоре со «Спорт-Экспрессом» генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сказал, что решение об участии в матче клуб оставляет за собой.