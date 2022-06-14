Текущие события
Футбол. Лига наций
13.06
Дания
Австрия
20
Футбол. Лига наций
13.06
Франция
Хорватия
01
Футбол. Лига наций
13.06
Исландия
Израиль
22
Футбол. Лига наций
13.06
Азербайджан
Беларусь
20
Футбол. Лига наций
13.06
Казахстан
Словакия
21
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Шотландия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:03 (мск), источник: Известия

Восстание «Спартака»: как поменяются красно-белые в межсезонье

Клуб назначил нового тренера и потерял двух лидеров.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

В следующем сезоне РПЛ московский «Спартак» серьезно изменится в игровом плане. И дело не только в смене главного тренера Гильермо Абаскаля, но и уходе одного из самых талантливых игроков команды последних лет полузащитника Зелимхана Бакаева и основного центрального защитника Самуэля Жиго. Учитывая стилистические особенности нового наставника, возможны перемены и в тактике.

Путь Абаскаля

Источник: AFP 2022

Гильермо Абаскаль является воспитанником «Барселоны». И хотя на профессиональном уровне он так и не поиграл, 33-летний специалист уже в бытность тренером старался прививать своим командам атакующий стиль каталонской команды. В одном из своих интервью прошлых лет Абаскаль говорил, что в академии «Барсы» был очаровано тренируемой там культурой владения мяча, движения и паса.

Но в 16 лет, поскольку он не тянул уровень клуба, ему пришлось уйти, устроившись в академию «Севильи». Там вся система подготовки была заточена на борьбу и атлетизм, а креатив шел только за счет индивидуальных талантов футболистов. Абаскаль из-за этого конфликтовал с тренерами и через год завершил карьеру игрока в 17 лет.

Окончив тренерские курсы, Гильермо начал тренировать в 20 лет, и во всех командах пытался ставить тот футбол, которому его научили в «Барселоне». Благодаря этому он много работал с молодежью, но пока не имеет обширного опыта на взрослом уровне. Полноценный дебют в высшем дивизионе серьезного европейского чемпионата у Абаскаля случился полгода назад, когда он возглавил швейцарский «Базель», в который прошлым летом пришел в качестве ассистента главного тренера.

Испанец поднял команду с третьего места на второе в чемпионате. И сейчас «Спартак» является по-настоящему первым большим для него проектом, который он берет, начиная с предсезонных сборов. Предшественник Абаскаля итальянец Паоло Ваноли ставил более прагматичный футбол.

В нем было много борьбы и тактики, которая исходила из качеств соперников. За счет этого красно-белые теряли очки с середняками и аутсайдерами, в итоге заняв в чемпионате десятое место — повторение достигнутого в 2003 году худшего результата клуба после развала СССР.

При этом «Спартак» неплохо играл с топ-клубами, испытывающими игровые проблемы. За счет этого в четвертьфинале Кубка России был пройдет ЦСКА (1:0), а в финале турнира обыграно «Динамо» (2:1). Предшественник Ваноли португалец Руй Витория старался также ставить более комбинационный футбол, но лучшие матчи случились против в Лиге Европы, где итальянский «Наполи» и польская «Легия» также обыгрывались за счет борьбы.

Самые успешные главные тренеры «Спартака» последних 10 лет — итальянец Массимо Каррера и немец Доменико Тедеско — также в основном предпочитали прагматичную тактику. Во многом в их времена в «Спартаке» оказалась значительная часть нынешнего состава. Поэтому Абаскалю придется существенно менять привычное мировоззрение новых подопечных.

— Здесь трудно понять, какой футбол будет ставить новый тренер, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Во-первых, человек без опыта работы на таком уровне. Клуб назначил откровенного «кота в мешке», и не ясно, как он выстрелит. Во-вторых, если он привык к тому футболу «Барселоны», как про него говорят, то не ясно, насколько возможно его выстроить с имеющимся составом. Возможно, нужны будут новые трансферы, а сделает ли их руководство, и какого качества это будет усиление, сказать трудно.

Без Бакаева

Источник: Известия

Другими ключевыми переменами является уход из «Спартака» после истечения контрактов трех знаковых футболистов — полузащитника Зелимхана Бакаева, центральных защитников Самуэля Жиго и Ильи Кутепова. Расставание с последним никак не скажется на красно-белых. Герой чемпионского сезона-2016/2017 после успешного выступления за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018 стал постепенно выпадать из основы клуба.

Часто его попрекали за очень высокий контракт, подписанный на волне успешного ЧМ. Все тренеры, начиная с Тедеско, не видели Илью в основе, поэтому нынешний уход для него был прогнозируем. Как и уход Жиго, по котором еще с прошлого лето было ясно, что скорее всего по семейным обстоятельствам он вернется во Францию.

Но Самуэль наряду с Джикией последние четыре года был основным центральным защитником «Спартака». Их пара была почти неизменной. И оба были лидерами команды по духу. Сейчас не понятно, кто его заменит. А ситуация с Зелимханом Бакаевым стала особенно загадочной.

Об истекающем с ним контракте было известно уже давно. И были вопросы, останется ли он. Уже прошлой осенью ходили слухи об интересе к нему «Динамо». И сразу после победы в финале Кубка России Бакаев рассказал «Спорт-Экспрессу», что это был его последний матч.

Слухи о разногласиях с руководством ходили разные. По разным данным, скоро Зелимхан окажется в «Зените», что будет звонкой пощечиной со стороны питерцев в адрес заклятых врагов. Поскольку в последний год Бакаев был одним из лидеров в атакующей группе «Спартака» и даже стал стабильно играть за сборную, его уход может создать большие проблемы красно-белым.

— Потеря Бакаева — это серьезный провал клуба, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Трудно понятно, что мешало клубу договорится с игроком, который является спартаковским воспитанником и хотел остаться в родной команде. Такими футболистами разбрасываться глупо. Уверен, что в «Зените», если это будет «Зенит», Зелимхан покажет себя с лучшей стороны, а «Спартак» в итоге и денег на нем не заработал, и состав ослабил. И теперь должен кого-то искать под нового тренера.

Первый матч в ближайшем сезоне «Спартак» должен провести 9 июля в Санкт-Петербурге против «Зенита» в Суперкубке России. При этом из-за скандального выбора Питера местом проведения встречи в СМИ и соцсетях идут слухи о бойкоте красно-белыми встречи. В воскресном разговоре со «Спорт-Экспрессом» генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сказал, что решение об участии в матче клуб оставляет за собой.

Алексей Фомин

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь