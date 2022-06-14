В какой футбол играет новый тренер «Спартака»? Есть три фактора, которые очень смущают
У Гильермо Абаскаля красивые стремления и интересная судьба. Но качество игры его команд сильно настораживает.
У Гильермо Абаскаля красивые стремления и интересная судьба. Но качество игры его команд сильно настораживает.
Новым главным тренером «Спартака» стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Это сенсационное назначение повергло многих в состояние если не шока, то глубокого недоумения. Сомнения, связанные с фигурой Абаскаля, предельно понятны, они лежат на поверхности: он недостаточно зрелый и опытный; не имеет за спиной ни значимых достижений, ни даже более-менее длительных отрезков в одной команде; есть высокие риски адаптации в новой стране и нехватки авторитета внутри команды. Всё-таки при всей молодости состава в «Спартаке» до сих пор остались несколько игроков с именем.
В таких случаях лично мне всегда хочется идти от противного, встать на сторону руководства, сделавшего нешаблонный выбор, попытаться понять, почему был взят именно этот кандидат. Однако просмотр матчей команд Абаскаля на разных этапах его тренерской карьеры пока не убедил. Сомнений всё ещё слишком много, его назначение в клуб уровня «Спартака» на сегодняшний день не выглядит обоснованным — такие должности всё же желательно заслуживать по факту, а не авансом. И, скорее всего, это просто безысходность и попытка вытащить случайный счастливый билет.
Я отсмотрел матчи нескольких команд Абаскаля, попытался сложить впечатления и понять принципы нового тренера красно-белых (хотя сугубо по играм это оказалось сделать не так просто, порой всё было очень расплывчато). Работал он в разных условиях:
Никакой из периодов испанского тренера не оставил цельного впечатления. Безусловно, какие-то базовые стремления прослеживались:
Всё это чудесно, но повторю, что мы можем говорить исключительно о принципах и намерениях. Важны же не сами идеи, а глубина их проработки и умение качественно внедрить их на поле. Вот здесь Абаскалю нужно мощно прибавлять. «Базель», «Волос» и «Лугано» выглядели лишь эпизодически интересными командами. Цельной конструкции не было ни в одном из случаев.
«Базель», например, при всех атакующих идеях Абаскаля, во-первых, всё же не выдерживал давление и при реальном прессинге соперника использовал длинные передачи. Во-вторых, эффективность атаки была низковатой: на дистанции по шкале xG команда допускала даже больше, чем создавала. В двух последних турах, против «Лугано» и «Серветта», команда нанесла шесть и восемь ударов соответственно. Маловато. Отлаженного прессинга тоже не чувствовалось, конструкция рассыпалась, игроки путались в перемещениях в нешаблонных ситуациях. В переходах «Базель» тоже казался уязвимым.
«Волос» иногда выдавал шоу, но и здесь качество игры смотрелось сомнительным. Была фантастическая ничья с ПАОКом (4:4) — в той игре команда Абаскаля ушла от поражения после 1:4. В первом тайме «Волос» пробовал подниматься в прессинг, но их давление постоянно сбрасывалось двумя-тремя передачами — и атаки соперника ускорялись. Некоторые эпизоды «рваного» прессинга просто изумляли. Ещё было разгромное поражение от «Панатинаикоса» (1:5) — тогда «Волос» привёз гол после неудачного розыгрыша «от ворот» и наделал других глупостей.
Одних лишь почерпнутых из разных источников идей мало — тренер высокого уровня должен уметь строить на их базе свою модель. И если мы возьмём того же Вадима Гаранина, также «сырого и неопытного тренера» (пусть он и гораздо старше, говорим исключительно о времени в клубах), то у Гаранина была уникальная игровая модель в обеих командах — и в «Твери», и в «Енисее». Он доказал действиями команды, что умеет переносить принципы с бумаги на поле.
Доказал ли Абаскаль? Если смотреть сугубо на качество игры, даже забывая о результатах, уверенности нет и близко.
В качестве положительного примера можно взять Доменико Тедеско. Он не смог построить в «Спартаке» классную игровую модель, зато путём проб, ошибок и реакции на эти ошибки обеспечил отличный результат — второе место. При нём здорово раскрылись некоторые специфичные футболисты (Маслов, Ларссон), он сумел вытащить из команды абсолютный максимум.
У Абаскаля пока всё очень скромно. Когда-то давно в дебютном тренерском отрезке он сохранил для «Лугано» место в высшем дивизионе, дальше пошли абсолютно заурядные результаты. С «Волосом» Абаскаль проиграл шесть матчей из 11, причём пять поражений подряд случились как раз перед его уходом. Качество футбола не повышалось от тура к туру, а, наоборот, ухудшалось. С «Базелем» было 1,38 очка за игру в среднем, цифры даже хуже удовлетворительных.
А теперь проецируем всё на «Спартак». У красно-белых не выдающееся качество состава, много «промежуточных» позиций или совсем проблемных. Не предвидится больших возможностей для качественного усиления. И работать со всеми этим «наследием» будет тренер, который пока не выводил проблемные команды на новый уровень.
Ни в коем случае нельзя говорить, что испанец специализируется на какой-то одной схеме. Он играл и по 4−3−3 (обожает Гвардиолу, стиль «Барселоны» и испанский футбол в целом), и по 4−2−3−1, и по 4−4−2 с двумя нападающими, а иногда использовал 4−4−2 с ромбом в середине и даже 3−5−2. Абаскаль гибок, может подстраиваться под состав или продолжать начатое предыдущим тренером.
Но всё же гораздо больше опыта у Абаскаля набралось в рамках 4−2−3−1 и 4−3−3 — это его любимые игровые модели. И если «Спартак» сейчас полноценно перестроится на любую из них, то вылезут болезненные проблемы с составом:
В некоторых балканских странах клубы с давних пор практикуют один предпродажный приём. Они выделяют юного талантливого парня, в котором видят трансферный потенциал, искусственно дают ему больше игрового времени — а вдобавок вешают на него капитанскую повязку.
Затем возможные покупатели, когда смотрят на него, на уровне подсознания думают: «Ого, в свои 20 он уже капитан команды. Видимо, действительно способный и авторитетный». На игровые недостатки порой даже закрываются глаза. За счёт банального психологического воздействия продавцы получают больше денег, чем футболист стоит на момент трансфера.
Вот и в случае с Абаскалем есть опасения, что «Спартак» опережает события. У испанца есть красивые внешние характеристики (опыт в очень молодом возрасте, работоспособность, стремление играть в атаку, умение красиво говорить), но всё перечисленное скорее обёртка, это не должно являться главным критерием при выборе тренера. Абаскаль всё ещё очень сырой — и выбор в его пользу не подкреплён ни результатами, ни качеством футбола, ни даже другими второстепенными факторами.
Очередная авантюра. Правда, в «Спартаке» в последние годы срабатывают только такие варианты — поэтому мы уже ничему не удивимся.
Михаил Гончаров