«Краснодар» выкупил трёх нигерийских футболистов

В прошлом сезоне упомянутые игроки выступали за «Краснодар» на правах аренды. Теперь они подписали с клубом долгосрочные контракты до лета 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что за тройной трансфер Олусегуна, Окоронкво и Ндуку «Краснодар» суммарно заплатил € 1,5 млн.