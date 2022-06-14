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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» выкупил трёх нигерийских футболистов

«Краснодар» выкупил трёх нигерийских футболистов у болгарского «Ботева»: Олакунле Олусегуна, Джонатана Окоронкво и Ифеани Ндуку, информирует пресс-служба «быков».

Краснодар
Ботев ПлПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне упомянутые игроки выступали за «Краснодар» на правах аренды. Теперь они подписали с клубом долгосрочные контракты до лета 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что за тройной трансфер Олусегуна, Окоронкво и Ндуку «Краснодар» суммарно заплатил € 1,5 млн.

Напомним, в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял четвёртую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли золото РПЛ. Также в тройку лидеров вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в Футбольную национальную лигу.

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