Андрей Ещенко покинул футбольный клуб «Спартак»

«Тренеры “Спартака-2” не войдут в тренерский штаб основной команды, — сказал Каттани. — Ещенко мы предложили место в академии, он не согласился. Он покидает “Спартак”.

«С Гильермо Абаскалем (главным тренером команды — прим. ТАСС) приедут два тренера. Один будет аналитиком, второй — тренером по физподготовке. Останутся [Александр] Зайченко и [Василий] Кузнецов (тренер по физподготовке и тренер вратарей соответственно)», — добавил спортивный директор «Спартака».