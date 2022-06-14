Андрей Ещенко покинул футбольный клуб «Спартак»

«Тренеры “Спартака-2” не войдут в тренерский штаб основной команды, — сказал Каттани. — Ещенко мы предложили место в академии, он не согласился. Он покидает “Спартак”.
«С Гильермо Абаскалем (главным тренером команды — прим. ТАСС) приедут два тренера. Один будет аналитиком, второй — тренером по физподготовке. Останутся [Александр] Зайченко и [Василий] Кузнецов (тренер по физподготовке и тренер вратарей соответственно)», — добавил спортивный директор «Спартака».
О назначении Абаскаля было объявлено 10 июня. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли. 23 мая руководство «Спартака» приняло решение закрыть вторую команду в целях сокращения расходов, главным тренером команды был Евгений Бушманов. Ещенко входил в тренерский штаб Ваноли.