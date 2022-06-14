Новым тренером «Динамо» станет серб Йоканович, с ним будет весело

Шесть увольнений по ходу сезона

Судя по информации инсайдеров, бело-голубые вот-вот назначат главным тренером сербского тренера Славишу Йокановича — известного в прошлом футболиста («Депортиво», «Челси», 65 матчей за сборную Югославии), но почти не известного в России тренера.

Йокановичу 53 года, из них последние 15 он возглавляет команды. Причем за эти годы его знатно помотало по миру — работал в родной Сербии («Партизан»), Таиланде («Муангтонг»), Болгарии («Левски»), Испании («Эркулес»), Англии («Уотфорд», «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед»), Израиле («Маккаби» Тель-Авив) и Катаре («Аль-Гарафа»).

Результаты его команд сильно различались. Так, с «Партизаном» чуть меньше, чем за два года выиграл по два чемпионата и Кубка Сербии, приводил к победе в чемпионате Таиланда «Муангтонг», выводил в АПЛ «Уотфорд» и «Фулхэм», но вместе с тем вылетал из сегунды с «Эркулесом» (правда, успел провести всего пять матчей) и из АПЛ тем же «Фулхэмом».

Как следствие, Йоканович почти нигде долго не задерживался (в среднем 1,09 года на команду). Не менее двух лет он отпахал только у руля «Фулхэма» и в Катаре, а менее года — в пяти командах из девяти (то есть более, чем в половине случаев): «Левски», «Эркулесе», «Уотфорде», в Тель-Авиве и Шеффилде. Не слишком воодушевляющая статистика, особенно если добавить тот факт, что его шесть раз увольняли по ходу сезона, то есть руководство избавлялось от него, не дожидаясь, к чему все это приведет.

100 миллионов на ветер

Пожалуй, самый обидный для серба момент — уход из «Уотфорда». В октябре 2014 года ему доверили лидера чемпионшипа, и он вывел команду в АПЛ. Правда, со второго места, зато с удалой игрой (71 гол в 35 матчах, то есть в среднем по два за игру) в исполнении всего лишь шестого по стоимости состава лиги.

К сожалению, несмотря на успех, продления контракта не последовало, и следующие пять лет «Уотфорд» провел в премьер-лиге с другими тренерами — Кике Санчесом Флоресом (приходил дважды), Вальтером Маццарри, Марко Силвой, Хави Грасией и Найджелом Пирсоном. Как видно из этого списка, проблемы стоило искать в руководстве, а не тренерах.

Однако не факт, что если бы Йоканович остался, у него что-то получилось бы. Во всяком случае, на это намекает опыт с «Фулхэмом», с которым он работал дольше всего. С третьей попытки наставнику удалось вытащить команду в премьер-лигу через плей-офф чемпионшипа, но даже потраченных более чем сотни миллионов евро (пришли Жан-Мишель Сери, Андре Ангисса, Александар Митрович, Андре Шюррле, Калум Чемберс, Серхио Рико, Лусиано Вьетто, Тимоти Фонсу-Менса) ему оказалось недостаточно — всего одна победа и заслуженное последнее место после 12 туров. В ноябре наставник был уволен.

Еврокубки — кошмар Йокановича

Получается, что на действительно высоком уровне он неизменно проваливался, но есть и еще один смущающий фактор — результаты в еврокубках. «Динамо» они в ближайшее время не грозят, но хорошо характеризуют тренера.

В 35 матчах его команды одержали всего девять побед, из которых семь приходятся на квалификационные раунды: выигрывал у азербайджанского «Интера», валлийского «Рила», кипрского АПОЭЛа, шотландского «Хиберниана» и чешской «Викторией Плзень».

В августе 2015-го благодаря двум ничьим с «Базелем» ему даже удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но там «Маккаби» ждали лишь исторические шесть поражений от «Челси», киевского «Динамо» и «Порту», а до того с «Партизаном» были четыре поражения в четырех матчах группы Кубка УЕФА-2008/09. Добавьте сюда пять поражений при одной ничьей в азиатской Лиге чемпионов, и картина станет совсем удручающей. В Сербии после провала в Кубке УЕФА Йоканович даже отказался от титула лучшего тренера сезона. Самокритично.

«Динамо» будет много забивать… и пропускать

Поскольку на самом высоком уровне он почти не тренировал, информации о его стиле работы не так много. Тем более, что он участвовал в турнирах и во главе сильных команд («Фулхэм» для чемпионшипа), и откровенно слабых («Фулхэм» в АПЛ).

Предпочтительной схемой игры считается 4−2−3−1, но это не догма. Даже на последнем месте работы в «Шеффилде» с августа по ноябрь он успел использовать и эту расстановку, и 5−4−1, и 4−4−2, и 3−5−2, а до того в Катаре вспоминал о 4−1−4−1, 4−3−3 и даже 3−4−3.

В целом, его философию можно сформулировать так: желание контролировать центр поля, для чего он наполняется группой из трех футболистов, но с учетом контекста конкретного матча. Сам Йоканович об этом говорил так: «На мой взгляд, лучшая форма защиты — это нападение. Лучше атаковать, чем спрятаться в штрафной и отбиваться всю игру».

Карьера тренера вовсе не убеждает нас в эффективности такого представления, однако он от нее не отказывается. «Шеффилд» под его руководством в 22 матчах забил 30 мячей (пропустил 33), «Аль-Гарафа» — 95 голов в 56 играх (и пропустил аж 82), «Фулхэм» — 225 в 144 (пропустил 191), «Маккаби» — 54 в 29 (пропустил 44). То есть в среднем его команды забивают по 1,6 года, а пропускают — 1,4 гола.

Еще смущает его подход в руководстве командой. В «Шеффилде» он создал дистанцию между футболистами и болельщиками (никогда не аплодировал фанатам, запрещал им ждать игроков после матча) и испортил атмосферу в раздевалке. Результаты не приходили, и тренер начал срываться на всех вокруг, включая собственных боссов.

Динамовский дух

Так что единственное, в чем можно быть уверенным на сто процентов, это то, что «Динамо» при Йокановиче будет стремиться к веселому атакующему футболу с обилием моментов. Зрителям это должно понравиться, а вот насколько порадует руководителей, будет зависеть от результатов. В целом, бело-голубые действительно вселяли в болельщиков надежду как раз прошлой осенью, когда играли дерзко и эмоционально, а потухли весной, когда встала задача набирать очки любой ценой. Так что по духу нынешнему составу динамовцев Йоканович подходит.

Стоит, правда, держать в голове тот факт, что летом команду покидает системообразующий футболист — Себастьян Шиманьски, не только великолепно отрабатывавший в обороне, но и раздававший львиную долю обостряющих передач перед чужой штрафной. Без него играть в атаке будет значительно труднее, а вариантов на замену нынче не так много.