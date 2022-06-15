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10:07 (мск), источник: ТАСС

Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА

Тренер возглавлял столичную команду с июня 2021 года.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 июня. Алексей Березуцкий покинул должность главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА спустя год после своего назначения. Об этом в среду сообщает пресс-служба ЦСКА.

Вместе с Алексеем Березуцким тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

«Позади трудный и непростой сезон, с одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер. Нет какого-то одного повода для этого решения — это целый комплекс причин. Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ПФК ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным», — приводит слова Алексея Березуцкого пресс-служба клуба.

«Мы благодарны Алексею за его период в качестве главного тренера ПФК ЦСКА, он не побоялся взять на себя ответственность в непростой момент, — сказал генеральный директор команды Роман Бабаев. — Под его руководством в прошедшем сезоне команда выдала яркую серию из пяти побед подряд, дважды мы праздновали успех в принципиальном дерби со “Спартаком”. Также хочется сказать спасибо Василию Березуцкому, который вернулся в команду в середине сезона и усилил тренерский штаб. Двери нашего клуба всегда открыты для братьев, и мы всегда будем ждать их обратно в любом качестве!».

Алексею Березуцкому 39 лет, он возглавил ЦСКА летом 2021 года. Команда под его руководством дошла до ¼ финала Бетсити — Кубка России, где проиграла будущему победителю турнира московскому «Спартаку» (0:1). В прошедшем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял пятое место, набрав 50 очков в 30 играх.

В качестве игрока Алексей Березуцкий выступал в ЦСКА с 2001 по 2018 год, провел за клуб 502 матча, в которых забил 11 голов и отдал десять результативных передач. В составе армейцев футболист стал шестикратным чемпионом России, семикратным побе.

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