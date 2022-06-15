Владимир Федотов стал главным тренером московского ЦСКА
Наставник футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов назначен главным тренером столичного ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
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Наставник футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов назначен главным тренером столичного ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
«Вместе с Федотовым тренерский штаб пополнят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов. Все специалисты работали с новым наставником красно-синих в “Сочи”, — говорится в сообщении.
Добавим, что в прошлом сезоне «Сочи» под руководством Федотова занял второе место в РПЛ, впервые в истории завоевав медали турнира.