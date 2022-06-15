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11:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федотов — в ЦСКА. Что он изменит после Березуцкого и какие трансферы попросит

Тактический разбор «СЭ».

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Владимир Федотов — официально в ЦСКА. Сегодня экс-тренер «Сочи» подписал контракт с армейцами и будет готовить команду к новому сезону.

«СЭ» рассуждает, как изменятся стиль, состав и философия клуба с самым прогрессивным специалистом РПЛ.

ЦСКА может перестроиться на схему «Сочи». Но Федотову нужен универсал сзади

В сезоне-2021/22 ЦСКА преимущественно использовал две схемы: 4−2−3−1 (11 матчей в РПЛ) и 3−4−3 (8 матчей). Осенью армейцы задействовали вариант с четырьмя защитниками и сделали ставку на активные фланги. Но осознав, что Фернандес и Обляков не тянут (а их активность была необходима в полузащите), зимой перестроились на схему с тремя центрбеками.

После рестарта вариант с трио Дивеев — Фукс — Бийол в центре обороны казался эффективным: в первых пяти играх москвичи пропустили всего три мяча. Но дальше на фоне общей расслабленности защита посыпалась — после этого ни о какой надежности не могло быть и речи.

«Сочи» на протяжении всего сезона играл по схеме 3−4−3 (или 3−4−1−2) и в итоге пропустил на гол больше ЦСКА. Вероятно, Федотов захочет сохранить оборонительную структуру и в новой команде. В такой логике есть свои плюсы.

Во-первых, в «Сочи» два из трех центральных защитников часто поднимались высоко по бровке, поддерживая атаку. Но при этом возвращались назад и при обороне успевали смещаться с флангов в центр штрафной. Во-вторых, при такой расстановке отлично распределялись функции между защитниками. В центре располагался самый габаритный (Родригао), который сосредотачивался на игре вверху и борьбе, а его партнеры слева и справа — более скоростные и цепкие — участвовали в отборе и перехватах мяча (Терехов и Дркушич).

Но в ЦСКА нет юрких центрбеков, поэтому к новому сезону под Федотова необходимо приобрести хотя бы одного (если на одном из краев сыграет Фукс или Бийол), а лучше сразу двух новичков.

Для сравнения: в «Зенита» ярчайшим представителем игрока такого типа является Дуглас Сантос — он регулярно перемещается между центром и флангом обороны. Или Алексей Сутормин, которого Семак стал задействовать в тройке защитников.

Источник: Спорт-Экспресс

Замена Гбамену и отказ от прессинга

В центре Федотов столкнется с двумя проблемами, которые нужно оперативно решить. Первая — действия опорного хавбека при обороне. Гбамен за полгода так и не смог вписаться в игру команды: часто ошибался и выглядел слабо в игре с мячом, а также терялся под давлением.

В «Сочи» у Федотова играли два опорника. Один чаще держал позицию, второй был более свободным в передвижении (как Гбамен). Причем тренер расположил их не на одной линии, а друг за другом. Что это давало? Если команда теряла мяч, в центральном «канале» выстраивалось сразу три линии, через которые соперник был вынужден прорываться. Это снижало риск индивидуальной ошибки. Не удивлюсь, если такой же прием Федотов использует в ЦСКА. Главное — подписать игрока на замену ушедшему Гбамену: пусть и не идеального в отборе, но который был бы хорош в подборах и с качественным первым пасом.

Второй нюанс — прессинг. Армейцы прибавили в давлении только на зимних сборах. Уже по первым тренировочным матчам казалось, что это работает довольно схематично, но эффективно: игроки правильно перемещались из зоны в зону и понимали, каких соперников надо прессинговать в первую очередь. Но часто не дожимали оппонентов и шли в борьбу не до конца, из-за чего ломалась вся система.

Источник: Спорт-Экспресс

Федотов в «Сочи» не заострял внимания на прессинге, точнее — на его активности. А это очень важный момент в плане выхода из обороны. Например, у ЦСКА было два способа дойти до финальной трети: забросы на Заболотного и рывки Облякова по левому флангу. Естественно, что при таком сценарии участвовала не вся команда, а мяч ходил медленнее, чем мог бы.

«Сочи» же выходил на чужую половину поля с помощью быстрых коротких и средних передач. А для возврата мяча ловил соперника на ошибках, не используя прессинг.

Вероятно, этот же принцип мы увидим и в ЦСКА. Отказ от давления (на дистанции прессинг оказался не слишком полезным) сэкономит силы игрокам, избавит от зависимости от персональной ответственности и вовлечет процесс выхода из обороны всю команду, что повысит сложность атак.

ЦСКА нужен новый нападающий

Федотову придется полностью перестраивать атаку ЦСКА. В «Сочи» тренер предпочитал атакующий блок из двух инсайдов и форварда или из одной «десятки» и двух форвардов. Армейцы же играли с атакующим хавбеком и вингерами, которые располагались на одной линии, и форвардом на острие. Но этот вариант не подходит под философию специалиста.

Федотов наверняка откажется от ставки на габаритного нападающего. Да, Заболотный играл у него в «Сочи», но с приходом Кассьерры команда сильно прибавила и заиграла в совсем другой футбол. А Заболотный, наоборот, сдал: сейчас он не подходит для частых рывков за спину защитникам, не может резко уводить за собой игрока в центр штрафной и не обладает качественным дальним ударом.

Под такие задачи подошел бы даже Яковлев, но все еще неопытен.

Так что потратиться на забивного страйкера боссам ЦСКА все же придется.

Матвей Морозов

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