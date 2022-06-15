Гинер — о Федотове: в истории ЦСКА начинается новая победная глава

«Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист всё доказал своей работой в “Сочи” и “Оренбурге”, где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ЦСКА начинается новая победная глава.



Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из “Сочи”. С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб “Сочи”, что положительно сказывается на лиге, делая её более зрелищной и конкурентоспособной», — цитирует Гинера пресс-служба ЦСКА.