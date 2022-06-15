Гинер — о Федотове: в истории ЦСКА начинается новая победная глава
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.
«Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист всё доказал своей работой в “Сочи” и “Оренбурге”, где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ЦСКА начинается новая победная глава.
Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из “Сочи”. С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб “Сочи”, что положительно сказывается на лиге, делая её более зрелищной и конкурентоспособной», — цитирует Гинера пресс-служба ЦСКА.