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13:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Зените» сообщили о подписании контракта с Зелимханом Бакаевым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб подписал контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

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Источник: РИА "Новости"

«Контракт подписан», — сказал Медведев «СЭ».

25-летний россиянин перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

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