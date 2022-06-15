Футболист «Локомотива» Баринов допустил уход из клуба в летнее трансферное окно

«Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы», — сказал Баринов.

Баринову 25 лет, его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года. Летнее трансферное окно в России откроется 20 июня и закроется 8 сентября.