Футболист «Локомотива» Баринов допустил уход из клуба в летнее трансферное окно

«Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы», — сказал Баринов.
Баринову 25 лет, его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года. Летнее трансферное окно в России откроется 20 июня и закроется 8 сентября.
Баринов является воспитанником академии «Локомотива». За основной состав железнодорожников он дебютировал в мае 2015 года. В общей сложности полузащитник провел в составе железнодорожников 149 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав семь голевых передач. В составе московского клуба он стал чемпионом России, трижды — обладателем Кубка России, а также один раз завоевал Суперкубок России.