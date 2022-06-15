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14:15 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Баринов допустил уход из клуба в летнее трансферное окно

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов в летнее трансферное окно может сменить команду. Об этом Баринов рассказал в среду журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы», — сказал Баринов.

Баринову 25 лет, его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года. Летнее трансферное окно в России откроется 20 июня и закроется 8 сентября.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива». За основной состав железнодорожников он дебютировал в мае 2015 года. В общей сложности полузащитник провел в составе железнодорожников 149 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав семь голевых передач. В составе московского клуба он стал чемпионом России, трижды — обладателем Кубка России, а также один раз завоевал Суперкубок России.

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