Владимир Федотов высказался о переходе в ЦСКА

«Прекрасно понимаем, куда мы пришли. ЦСКА — великий клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и, думаю, настоящим. Мы понимаем меру ответственности, то давление, которое нам предстоит — но оно есть везде. Наша главная задача — футбол для болельщиков. Нужно приносить много положительных эмоций своей красивой и результативной игрой. Это первичные задачи и цели, которые мы ставим перед собой.



Вчера ближе к ночи были урегулированы все формальности и подписан договор. Вся информация, которая преподносилась до этого — слухи», — сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.



Напомним, сегодня, 15 июня, ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее специалист возглавлял «Сочи».