«Зенит» презентовал Бакаева скандальным видео с воспитанниками «Спартака»

Источник: Официальный сайт "Зенита"

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на три сезона с опцией продления еще на один. 1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева в связи с истечением срока действия контракта.

«Зенит» сопроводил новость о переходе футболиста скандальным архивным видео, на котором несколько воспитанников академии «Спартака» исполняют песню, популярную среди болельщиков «сине-бело-голубых». Одним из участников действия называли именно Бакаева. На фоне ролика в кадре пресс-службы «Зенита» появился сам полузащитник в форме петербургского клуба.

Бакаев — воспитанник «Спартака», он дебютировал в основном составе команды в 2015 году. С тех пор полузащитник провел за «Спартак» 105 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. Вместе с «красно-белыми» он завоевал Суперкубок России в 2017 году и Кубок страны в минувшем сезоне, а также взял серебряную медаль чемпионата России в 2021 году. За сборную России Бакаев провел 12 матчей, забил 1 мяч.