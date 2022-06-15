Валерий Карпин высказался о своём будущем в «Ростове»

«Находимся на сборах, в работе. В нынешней ситуации понятно, что будем здесь, в Ростове, и никуда не поедем. Разве что на товарищеские матчи. Я уже начал и продолжу сезон во главе “Ростова”. Кто меня с кем-то связывал — все вопросы им», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».



Ранее слухи связывали 53-летнего российского специалиста с московскими «Динамо» и «Спартаком».



«Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона. «Зенит» оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53), которое по истечении сезона покинул главный тренер Сандро Шварц.