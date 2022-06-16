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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Переход из «Спартака» в «Зенит» — гарантированный успех. Три примера для Бакаева

В Санкт-Петербурге Зелимхан точно обогатится трофеями.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Главная трансферная сага межсезонья в РПЛ завершена. Зелимхан Бакаев после долгих лет в «Спартаке» так и не получил нового контракта и на правах свободного агента перешёл в «Зенит». По этому маршруту футболисты следуют нечасто, но Бакаев всё же не первый. А чем обернулись предыдущие переходы? Сейчас расскажем.

Василий Кульков, перешёл из «Спартака» в «Зенит» в 1997 году

Первым после распада СССР из Москвы в Санкт-Петербург переехал Кульков. В «Спартаке» он выступал на заре карьеры, с 1989 по 1991 год, и за это время один раз стал чемпионом Союза. Потом он уехал в Европу. Поиграв за главные португальские гранды — «Бенфику» и «Порту» — Кульков вернулся в «Спартак». За два года защитник не взял ни одного трофея и даже съездил в аренду в английский «Миллуолл». Второй приход в «Спартак» не удался в том числе из-за травм.

В «Зенит» Кульков перешёл в 1997-м после разговора с тогдашним тренером сине-бело-голубых Анатолием Бышовцем. Получилось здорово: защитник влился в команду, за год провёл более 40 матчей и даже выиграл Кубок России (для того «Зенита» трофеи были экзотикой). В 1998-м контракт истёк и Кульков ушёл.

Источник: Чемпионат.com

Судьба Кулькова сложилась трагически. Его карьера продлилась до 2001 года, а в конце прошлого десятилетия у бывшего футболиста начались проблемы со здоровьем. У Кулькова обнаружили плоскоклеточный рак пищевода, а перенесённый им коронавирус только усугубил ситуацию. На 10 октября 2020 года у экс-спартаковца и зенитовца была запланирована операция, но он до неё не дожил. Кульков скончался в реанимации в тот же день.

Владимир Быстров, перешёл из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году

Быстров, в отличие от Кулькова, является воспитанником петербургского футбола. В «Зените» он начинал карьеру, а спустя три года, в 2005-м, перешёл в «Спартак». В Москве Владимир стал звездой и получил признание, которого так хотел раньше. В составе красно-белых Быстров отбегал почти сотню матчей на правом фланге полузащиты, но до трофеев так и не добрался.

Источник: Чемпионат.com

В 2009-м «Спартак» боролся за чемпионство, но в середине сезона лишился одного из лидеров. Быстров вернулся в «Зенит» и стал врагом для болельщиков обоих клубов. Впоследствии Валерий Карпин, который в то время тренировал красно-белых, намекал, что вернуть полузащитника Питеру помог админресурс:

 — Звонили не мне, а напрямую Федуну. Откуда? Из администрации президента. Сказали, что надо продавать. Мог ли «Спартак» ослушаться? Я лично, может быть, и мог. А Леонид Арнольдович — не знаю.

Если верить Быстрову, всё было гораздо проще. Вот выдержка из его прошлогоднего интервью журналисту Василию Конову.

 — Когда я переходил из «Зенита» в «Спартак», то сказал: «Вернусь, если клуб меня позовёт». Я решил, что слово нужно сдержать. Все говорили про разные суммы, но у меня правильная версия. Была прописана сумма — € 15 млн. Я мог сам себя купить. Каждый, у кого есть деньги и моё согласие, мог меня купить.

После возвращения в «Зенит» Быстров наконец-то обзавёлся большими трофеями. Он дважды стал чемпионом, взял Кубок и Суперкубок России. Окончательно родной Санкт-Петербург Быстров покинул в 2014 году и играл до 2018-го. Сейчас Владимир — эксперт на телевидении, автор мема «Шапи, это Володька» и других резонансных высказываний.

Артём Дзюба, перешёл из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году

Последним до Бакаева футболистом, переехавшим из Москвы в Петербург, был Дзюба. У этих игроков есть что-то общее: оба — воспитанники «Спартака», оба ушли бесплатно. Но история Дзюбы всё же отличается. Артём долго добивался признания в родном клубе и много ездил по арендам. Закрепиться в основе Дзюбе удалось при Карпине, но рабочим отношениям нападающего и тренера помешал конфликт.

Дзюба утверждает, что при Карпине в «Спартаке» имела место «определённая дискриминация». По словам Артёма, тренер ему даже угрожал.

 — Когда я опять уходил в «Томь», у Карпина было очень много условий. Он говорил: «Продлевай контракт или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывёшь. Это моё слово, ты как футболист кончился». Я столько угроз от него наслушался.

При этом из «Спартака» Дзюба ушёл уже после эпохи Карпина. В 2015-м у Артёма заканчивался контракт, а договориться о новом никак не получалось. В итоге в феврале, за полгода до истечения договора, Дзюба подписал соглашение с «Зенитом» и даже дал интервью пресс-службе сине-бело-голубых, за что был оштрафован «Спартаком».

Владелец московского клуба Леонид Федун осенью 2015-го очень резко высказался о переговорах с воспитанником, которые так ни к чему и не привели.

 — Мы потратили на воспитание Дзюбы очень много денег, а это человек, который за копейки удавит всех своих родных.

Переход в «Зенит» принёс Дзюбе титулы. Если в «Спартаке» Артём так ничего и не выиграл, то в Санкт-Петербурге заполнил трофейный кабинет под завязку. Загибаем пальцы: четыре чемпионства, два Кубка, четыре Суперкубка России. Солидно?

Источник: Чемпионат.com

История Дзюбы в «Зените» завершилась в этом году. Артём оказался не нужен обновлённой команде и ушёл по истечении контракта. Новый клуб 33-летнего футболиста всё ещё неизвестен.

Зелимхан Бакаев, перешёл из «Спартака» в «Зенит» в 2022 году

Возвращаемся к нашему сегодняшнему герою. Бакаев, в отличие от Дзюбы и Быстрова, всё же зацепил со «Спартаком» один трофей. Прямо перед уходом из клуба Зелимхан стал обладателем Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

После объявления об уходе Бакаев дал понять, что расставание — не его инициатива.

— Думаю, все видели, что мне небезразличен «ромбик». 16 лет — больше меня никто не провёл в клубе. Только Леонид Арнольдович Федун дольше меня в клубе. Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу — это чистое враньё. Если бы я попросил что-то заоблачное — можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел — не верьте этому.

Теперь Бакаева наверняка ждут трофеи. Быстров и Дзюба переходили в гораздо менее мощный «Зенит». В этом плане решение верное. А есть ли у него обратная сторона, узнаем потом.

Михаил Рождественский

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