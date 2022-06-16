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09:28 (мск), источник: Sports.Ru

Марио Фернандес может вернуться в «Гремио». В мае защитник ЦСКА приостановил карьеру

Защитник ЦСКА Марио Фернандес интересен «Гремио».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Клуб из Порту-Алегри контактировал с агентами 31-летнего игрока по поводу возможного возвращения в «Гремио», за который Фернандес выступал до перехода в ЦСКА в 2012 году, сообщает Gauchazh.

Месяц назад защитник объявил о приостановке карьеры, отметив, что «чувствует колоссальную усталость и огромное изнеможение». По данным источника, одна из причин также связана с рождением его сына в Бразилии.

Фернандес завоевал с армейцами 7 трофеев. Сборную России футболист представлял с 2017 по 2021 год.

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