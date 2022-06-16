Марио Фернандес может вернуться в «Гремио». В мае защитник ЦСКА приостановил карьеру

Клуб из Порту-Алегри контактировал с агентами 31-летнего игрока по поводу возможного возвращения в «Гремио», за который Фернандес выступал до перехода в ЦСКА в 2012 году, сообщает Gauchazh.

Месяц назад защитник объявил о приостановке карьеры, отметив, что «чувствует колоссальную усталость и огромное изнеможение». По данным источника, одна из причин также связана с рождением его сына в Бразилии.