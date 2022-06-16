Федотов: Газзаев и Слуцкий работали в ЦСКА по семь лет. Хочу так же

«Наш штаб пошёл в ЦСКА, потому что это прекрасный вызов. Клуб с великолепной историей, многократный чемпион и обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА. Очевидно, что это шаг вперёд, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его.



В этом клубе при этом президенте, Евгении Гинере, два российских тренера проработали по семь лет. И мне хотелось бы так. Всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше. Примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА. Если руководителю дважды удалось делать это так долго и успешно — значит, у него есть мудрость и понимание, как всё выстраивать. Перед подписанием контракта мы обстоятельно побеседовали с Евгением Ленноровичем», — цитирует Федотова «Спорт-экспресс».