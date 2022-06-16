Галактионов возглавил «Пари НН», контракт — на 2 года. РФС разрешил тренеру совмещать клуб и молодёжную сборную

Тренер молодежной сборной России сменил на этом посту Александра Кержакова. Контракт Галактионова с клубом рассчитан на два года.

РФС сообщил, что согласовал Галактионову возможность совмещать работу в сборной и клубе. Его контракт с РФС рассчитан до конца 2022 года.