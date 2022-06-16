Галактионов возглавил «Пари НН», контракт — на 2 года. РФС разрешил тренеру совмещать клуб и молодёжную сборную
Михаил Галактионов возглавил «Пари НН».
Нижний Новгород
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Михаил Галактионов возглавил «Пари НН».
Тренер молодежной сборной России сменил на этом посту Александра Кержакова. Контракт Галактионова с клубом рассчитан на два года.
РФС сообщил, что согласовал Галактионову возможность совмещать работу в сборной и клубе. Его контракт с РФС рассчитан до конца 2022 года.
У Галактионова есть опыт работы в РПЛ — он возглавлял «Ахмат» с 2017 по 2018 год.