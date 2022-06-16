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10:38 (мск), источник: Sports.Ru

Галактионов возглавил «Пари НН», контракт — на 2 года. РФС разрешил тренеру совмещать клуб и молодёжную сборную

Михаил Галактионов возглавил «Пари НН».

Нижний Новгород
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Источник: РИА "Новости"

Тренер молодежной сборной России сменил на этом посту Александра Кержакова. Контракт Галактионова с клубом рассчитан на два года.

РФС сообщил, что согласовал Галактионову возможность совмещать работу в сборной и клубе. Его контракт с РФС рассчитан до конца 2022 года.

У Галактионова есть опыт работы в РПЛ — он возглавлял «Ахмат» с 2017 по 2018 год.

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