Акинфеева признали лучшим вратарем сезона в Российской премьер-лиге

В прошедшем сезоне вратарь провел 29 матчей в РПЛ, пропустив 28 мячей. В 13 встречах он отыграл на ноль.

По ходу сезона Акинфеев побил рекорд чемпионата России по сыгранным матчам, к концу сезона их количество достигло 514. Ранее болельщики ЦСКА признали 36-летнего голкипера лучшим игроком команды в сезоне-2021/22.

В конце мая Акинфеев подписал новый контракт с армейским клубом. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24. В составе ЦСКА он стал шестикратным чемпионом России, выиграл шесть Кубков России, семь Суперкубков страны и стал обладателем Кубка УЕФА. Он является 10-кратным обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручался журналом «Огонёк» лучшему голкиперу сезона.