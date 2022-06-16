Станислав Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с португальским клубом

«Контракт с новым клубом будет подписан в начале июля. Эта команда выступит в еврокубках от Португалии в следующем сезоне», — добавил источник «Чемпионата».

Официально голкипер покинет «Зенит» 30 июня. Крицюк и питерский клуб совместно договорились о досрочном расторжении контракта, который ранее истекал в 2023 году.