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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Станислав Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с португальским клубом

Вратарь Станислав Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с клубом из Португалии. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«Контракт с новым клубом будет подписан в начале июля. Эта команда выступит в еврокубках от Португалии в следующем сезоне», — добавил источник «Чемпионата».

Официально голкипер покинет «Зенит» 30 июня. Крицюк и питерский клуб совместно договорились о досрочном расторжении контракта, который ранее истекал в 2023 году.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с вратарём клуба Михаилом Кержаковым. Контракт с голкипером рассчитан до 2023 года. Михаил Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых. В основном составе сине-бело-голубых Михаил Кержаков провёл 88 матчей.

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