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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:20 (мск), источник: Sports.Ru

РПЛ может сменить название на «Мир» Российская Премьер-лига". Платежная система — фаворит в борьбе за титульное спонсорство

К названию РПЛ может быть добавлено слово «Мир».

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Источник: Reuters

Национальная система платежных карт, оператор платежной системы «Мир», стал претендентом на титульное спонсорство РПЛ, пишет РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, и собеседника в РПЛ.

Источники рассказали, что НСПК предложила РПЛ соглашение на ближайшие четыре года. Оба источника говорят, что на данный момент НСПК — фаворит в споре за титульное партнерство РПЛ.

Источники отказались называть сумму контракта. Они добавили, что с высокой долей вероятности в случае получения НСПК титульного партнерства РПЛ получит название «Мир Российская Премьер-лига».

В марте сообщалось, что «Сбербанк», ВТБ и «Совкомбанк» рассматривают возможность участия в тендере за право стать титульным партнером РПЛ. Затем стало известно, что «Сбербанк» отказался от участия в тендере из-за непростой экономической ситуации.

Сейчас титульным спонсором РПЛ является «Тинькофф», который по данным РБК, платит РПЛ около 330 млн рублей в год.

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