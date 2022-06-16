РФС хочет поднять зарплаты арбитрам РПЛ почти в 2 раза за счет роста отчислений от клубов. Главный судья сможет получать около 188 тысяч рублей за матч

Как пишет Иван Карпов, РФС хочет поднять арбитрам зарплату почти в два раза за счет повышения отчислений на эти нужды со стороны команд РПЛ. Это предложение было направлено клубам 15 июня.

Реформа будет поэтапной — в течение трех лет каждый сезон сумма отчислений будет увеличиваться на 2 млн рублей. Так, в сезоне-2022/23 эта сумма составит 2 млн рублей, в сезоне-2023/24 — 4 млн рублей, в сезоне-2024/25 — 6 млн рублей.

В прошлый раз судьям повышали зарплату в 2017 году — до 100 тысяч рублей для главного судьи за игру. Почти 15 лет до этого ставка была неизменной — в 2003 году ее установили на уровне 3 тысяч евро за матч (на тот момент — около 78 тысяч рублей) и никогда не индексировали с учетом инфляции.

РФС рассчитывает, что со следующего сезона зарплата главного арбитра в РПЛ увеличится в среднем до 188 тысяч рублей за матч. Ассистент без лицензии ВАР будет получать до 80 тысяч рублей. Кроме того, РФС планирует ввести коэффициент сложности для матчей. Так, на кубковые матчи, начиная со стадии ¼ финала, будет установлен двойной коэффициент, на финал — тройной.

Отдельное внимание уделят второй части чемпионата, где решается судьба медалей и места в таблице. Предлагается также давать двойной коэффициент за работу в последних 12 турах чемпионата.

Вводится премия за сезон (частично эта идея уже реализуется). Судьи, отработавшие на среднюю оценку 8,3, получат на руки 2,61 млн рублей (в минувшем сезоне судей с таким результатом нет). За средний балл 8,2 судьям выдадут 1,74 млн рублей, за оценку 8,1 — 870 тысяч рублей, за оценку 8,0 — 435 тысяч рублей.

Если сложить весь доход, то лучшие арбитры будут получать от 6 до 8 млн рублей в год (столько зарабатывают судьи в КХЛ). Сейчас самый востребованный арбитр РПЛ при наилучшем раскладе заработает максимум 4 млн рублей.

Средняя зарплата в Москве сейчас — 88 тысяч рублей. Ассистент арбитра в РПЛ с лицензией ВАР получает в среднем 103 тысячи. Этого недостаточно, чтобы минимизировать коррупционные риски в работе судей. Кроме того, на поддержание физической формы судьи тратят в среднем 325 тысяч в год.