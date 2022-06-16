Зелимхан Бакаев отреагировал на высказывания Заремы Салиховой

«Честно, это уже прошлая история. Кто бы что за меня ни говорил, я уже всё сказал. Я за свои слова отвечаю, то, что я сказал — чистая правда. А про остальное… не хочу ворошить прошлое. Пусть говорят, что хотят. Я честен перед собой и перед тем, где я играл», — приводит слова Бакаева «Спорт день за днём».