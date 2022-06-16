Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ

Победителя определяли при помощи голосования, в котором принимали участие капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч! Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев. В итоге одинаковое количество баллов набрали Сергей Семак и Владимир Федотов, возглавлявший в прошлом сезоне «Сочи». Однако наставника «Зенита» большая часть экспертов поставила на первое место в своём списке, что и позволило ему одержать победу в голосовании.