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16:25 (мск), источник: Life.ru

Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ

Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам завершившегося сезона, сообщается на сайте турнира.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Победителя определяли при помощи голосования, в котором принимали участие капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч! Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев. В итоге одинаковое количество баллов набрали Сергей Семак и Владимир Федотов, возглавлявший в прошлом сезоне «Сочи». Однако наставника «Зенита» большая часть экспертов поставила на первое место в своём списке, что и позволило ему одержать победу в голосовании.

Добавим, что Семак признаётся лучшим тренером чемпионата страны в третий раз подряд.

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