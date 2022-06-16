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18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» купил лучшего исполнителя штрафных в России

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Футболист Даниил Уткин стал игроком «Ростова», сообщается на официальном сайте клуба из Ростова-на-Дону.

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Источник: Спорт РИА Новости

Донской клуб подписал с 22-летним полузащитником контракт сроком на четыре с половиной года. Сумма трансфера игрока не уточняется.

Уткин, уроженец Ростовской области, является воспитанником академии «Краснодара» и выступал за первую команду клуба с 2018 года. Всего за «быков» он провел 64 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

В минувшем сезоне Уткин выступал за грозненский «Ахмат» на правах аренды и провел 29 матчей за команду, забив десять мячей и отдав три голевые передачи. На его счету пять голов прямыми ударами со штрафных в завершившемся чемпионате, что является лучшим результатом в лиге.

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