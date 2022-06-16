«Ростов» купил лучшего исполнителя штрафных в России

Донской клуб подписал с 22-летним полузащитником контракт сроком на четыре с половиной года. Сумма трансфера игрока не уточняется.

Уткин, уроженец Ростовской области, является воспитанником академии «Краснодара» и выступал за первую команду клуба с 2018 года. Всего за «быков» он провел 64 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.