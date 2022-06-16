«Жулики и дилетанты!» Канчельскис раскритиковал признание Семака лучшим тренером сезона

«Если первое место занял “Зенит” — значит, по праву выиграл Семак. Если бы в Федерации работали люди немного поумнее, то могли бы дать награду и Федотову, чтобы разбавить и сделать какую-то интригу. Четвёртый раз Семак выигрывает — там работают жулики и дилетанты. Это их решение… Конечно, там работают нефутбольные люди. Ну, а как вы хотели?», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.