Галактионов объяснил, почему решил возглавить «Нижний Новгород»
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов объяснил, почему решил возглавить «Пари Нижний Новгород» и совмещать две должности.
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов объяснил, почему решил возглавить «Пари Нижний Новгород» и совмещать две должности.
«Для нас большая честь работать в прекрасном футбольном регионе, где есть амбициозные планы развития команды. Нам очень интересен этот проект. Наш тренерский штаб благодарен за поддержку нашего решения руководству РФС, за оказанное доверие — губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину и генеральному директору ФК “Пари Нижний Новгород” Равилю Камильевичу Измайлову», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Нижнего Новгорода».
Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова и назначении Михаила Галактионова.