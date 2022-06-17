Галактионов объяснил, почему решил возглавить «Нижний Новгород»

«Для нас большая честь работать в прекрасном футбольном регионе, где есть амбициозные планы развития команды. Нам очень интересен этот проект. Наш тренерский штаб благодарен за поддержку нашего решения руководству РФС, за оказанное доверие — губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину и генеральному директору ФК “Пари Нижний Новгород” Равилю Камильевичу Измайлову», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Нижнего Новгорода».