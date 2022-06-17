В РПЛ за неделю — больше 15 трансферов! Важные переходы, которые вы могли упустить

Российские клубы укрепляют составы к старту нового сезона. До него, кстати, осталось не так много времени — примерно месяц. Рассказываем о важных переходах, которые вы могли упустить. За неделю в РПЛ была куча трансферов.

Зелимхан Бакаев : «Спартак» → «Зенит» (свободный агент)

За уход своего воспитанника «Спартак» не получил компенсации, ведь Бакаев сделал это в статусе свободного агента. Футболист подписал контракт с чемпионом России по схеме «3+1». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что отступные в договоре отсутствуют.

По словам Зелимхана, в РПЛ у него был только один вариант для перехода. 25-летний футболист уже заявил о готовности сыграть в матче за Суперкубок с бывшей командой. Правда, мы пока не знаем, состоится ли эта встреча. Петербургский клуб оригинально представил новичка, выложив видео молодого Бакаева в форме «Спартака». Там он поёт кричалку фанатов сине-бело-голубых «Зенит» — моя судьба. А Зарема Салихова уже пожелала Бакаеву «поскорее освоиться в мурзилкиных рядах».

Даниил Уткин : «Краснодар» → «Ростов» (€ 3 млн)

22-летний футболист сменил один южный клуб на другой. Сезон-2021/2022 — самый успешный для Уткина в элитном дивизионе. Выступая на правах аренды за «Ахмат», полузащитник забил девять мячей и проявил себя в роли мастера штрафных ударов. По окончании сезона Андрей Талалаев сказал, что грозненский клуб сделает всё, чтобы сохранить Уткина, если тот не перейдёт в топ-клуб. В итоге Даниил уехал в «Ростов», где сыграет под руководством главного тренера сборной России. Контракт подписан на четыре года. Кстати, Уткин — уроженец города Аксай, который находится в Ростовской области. Можно сказать, что футболист вернулся домой.

Мацей Рыбус : «Локомотив» → «Спартак» (свободный агент)

Польский футболист — первый новичок красно-белых в летнее трансферное окно. Предыдущие пять лет Рыбус провёл в форме «Локомотива» и завоевал с командой четыре трофея. По окончании сезона-2021/2022 железнодорожники объявили об уходе игрока — Мацей покинул команду в статусе свободного агента. Рыбус подписал контракт со «Спартаком» по схеме «1+1», а потом признался, что даже не думал, чтобы отказать красно-белым. Игрок живёт в нашей стране почти 10 лет, он не стремился к смене обстановки. Ко всему прочему, Мацей женат на россиянке. Гендиректор «Спартака» Лука Каттани отметил, что 32-летний Рыбус — именно тот футболист, что сейчас нужен команде. Менеджер рассчитывает, что поляк поможет в развитии молодым игрокам. «Спартак» — третий клуб РПЛ в карьере Рыбуса (ранее играл за «Ахмат» и «Локомотив»).

Олакунле Олусегун , Джонатан Окоронкво , Ифеани Ндуку : « Ботев » → «Краснодар» (общая сумма — € 1,8 млн)

«Быки» сохранили в составе сразу трёх нигерийских легионеров. В прошлом сезоне африканцы играли за «Краснодар» на правах аренды, теперь клуб выкупил права на каждого из них. Самому старшему — Олусегуну — всего 20 лет. В сезоне-2021/2022 он провёл девять матчей в РПЛ, Окоронкво — два, а Ндуку играл за «Краснодар-2» в ФНЛ. В России ребята оказались несколько лет назад благодаря клубу «Виста» из Геленджика. Их скауты ищут талантливых африканцев, которых потом доводят до «Краснодара».

Кирилл Щетинин : «Зенит» → «Ростов» (€ 250 тыс.)

20-летний футболист провёл предыдущий сезон в «Ростове» на правах аренды, а теперь подписал контракт на четыре с половиной года. Щетинин почти не играл за «Ростов» в первой части чемпионата, но после зимнего перерыва регулярно выходил на поле и забил два мяча. В интервью Sport24 футболист отметил, что прошлым летом на него претендовал не только «Ростов», но и «Сочи». Щетинин сделал выбор в пользу донского клуба, поскольку там работал Валерий Карпин. Тренер покинул «Ростов» ради сборной России, но потом вернулся в клуб весной, и именно под его руководством Кирилл заиграл в РПЛ. Возможно, в предстоящем сезоне Щетинин выйдет на новый уровень, поскольку у него есть доверие со стороны тренерского штаба.

Артём Мещанинов : «Балтика» → «Сочи» (€ 500 тыс.)

Первый новичок черноморского клуба в летнее трансферное окно. В прошедшем сезоне 26-летний футболист отыграл 40 матчей за «Балтику» и забил три мяча. С 2011 по 2013 год Мещанинов находился в системе «Зенита», а позже оказался в чешском клубе «Баник». Там он, кстати, играл под руководством бывшего тренера сине-бело-голубых Властимила Петржелы. Тогда Мещанинов говорил, что со временем хочет попасть в топ-клуб и что ему симпатична игра «Челси» и «Атлетико». Пока же он оказался в составе серебряного призёра РПЛ.

Дарко Тодорович : «Ред Булл Зальцбург» → « Ахмат » (€ 400 тыс.)

Босниец оказался в «Зальцбурге» четыре года назад, но с того момента провёл за клуб всего 14 матчей. При этом три раза уезжал в аренду — поиграл в Германии и Хорватии, после чего оказался в Грозном. В прошлом сезоне 17 раз выходил на поле в матчах РПЛ, а по окончании чемпионата «Ахмат» выкупил 25-летнего игрока. Защитник подписал контракт на два года. Кстати, в сентябре 2021-го Тодорович повредил связки в матче с «Краснодаром» (0:2), и его увезли на скорой. После игры главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отметил этот эпизод и раскритиковал работу арбитра. Специалист рассчитывал, что соперника накажут хотя бы жёлтой карточкой.

Данил Карпов: «Тюмень» → «Краснодар» (€ 170 тыс.)

Клуб РПЛ приобрёл в линию нападения 22-летнего игрока из третьего по силе дивизиона российского футбола. Футболист подписал контракт до 2025 года. Карпов ярко проявил себя в прошедшем сезоне — 21 гол и 10 результативных передач в 27 матчах, звание лучшего бомбардира группы 4 в ФНЛ−2. Всю профессиональную карьеру провёл в «Тюмени», теперь оказался в более солидном клубе. Ранее никогда не играл в РПЛ.

Илья Помазун : ЦСКА → «Урал» (аренда)

Вратарь играл за «Урал» на протяжении двух последних сезонов, там же он проведёт и следующий год. ЦСКА продлил контракт с Помазуном до 2027 года, а затем отправил его в аренду по привычному маршруту. Президент «Урала» Григорий Иванов неоднократно говорил о желании клуба продлить аренду, и теперь все формальности улажены. Помазуну нужна стабильная игровая практика, а получить её в ЦСКА было практически нереально.

Дмитрий Рыбчинский : «Локомотив» → «Пари НН» (аренда)

23-летний полузащитник временно покинул «Локомотив», но при этом остался в РПЛ. Следующий сезон футболист проведёт на правах аренды в бывшем «Нижнем Новгороде», сменившем главного тренера. Александр Кержаков покинул команду в связи с истечением контракта, его сменил Михаил Галактионов. В прошедшем сезоне Рыбчинский отыграл за «Локо» 27 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Выделим ещё несколько переходов:

Кирилл Капленко покинул «Зенит» и подписал полноценный контракт с «Оренбургом». Ранее футболист играл за свой нынешний клуб на правах аренды. Сумма трансфера — € 200 тыс.

покинул «Зенит» и подписал полноценный контракт с «Оренбургом». Ранее футболист играл за свой нынешний клуб на правах аренды. Сумма трансфера — € 200 тыс. Защитник Александр Павловец перешёл из «Ростова» в «Оренбург». Предыдущий сезон отыграл на правах аренды за « Варту ».

перешёл из «Ростова» в «Оренбург». Предыдущий сезон отыграл на правах аренды за « ». Полузащитник Кирилл Кравцов возвращается в «Зенит». Петербуржский клуб договорился с «Пари НН» о досрочном прекращении аренды.

возвращается в «Зенит». клуб договорился с «Пари НН» о досрочном прекращении аренды. Вратарь Михаил Опарин подписал двухлетний контракт с « Ахматом ». Грозненцы купили его у «Енисея» за € 200 тыс.

подписал двухлетний контракт с « ». купили его у «Енисея» за € 200 тыс. «Оренбург» продлил на один год аренду 21-летнего полузащитника «Локомотива» Николая Титкова . В прошедшем сезоне он отыграл 39 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

. В прошедшем сезоне он отыграл 39 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. «Факел» приобрёл ещё одного игрока хабаровского СКА . Вслед за Георгием Гонгадзе в Воронеж переезжает Ираклий Квеквескири . Ранее он был капитаном дальневосточного клуба.

. Вслед за Георгием в Воронеж переезжает Ираклий . Ранее он был капитаном дальневосточного клуба. «Пари НН» продлил аренду Ильи Берковского . В прошедшем сезоне футболист «Локомотива» отыграл за клуб из Нижнего Новгорода 22 матча и забил три мяча.