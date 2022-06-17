Слуцкий считает, что «Рубину» по силам вернуться в Российскую премьер-лигу за один сезон

«Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ. У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть, появятся новички, но основную селекцию мы провели», — сказал Слуцкий.

Тренер добавил, что не знает, вернутся ли легионеры в клуб до официально решения ФИФА. По его словам, их могут признать свободными агентами или еще на год дадут возможность приостановить контракты. «Мой прогноз — второй вариант», — уточнил он.

«Рубин» по итогам сезона Российской премьер-лиги занял 15-е место и вылетел в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ−1).