Слуцкий считает, что «Рубину» по силам вернуться в Российскую премьер-лигу за один сезон

«Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ. У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть, появятся новички, но основную селекцию мы провели», — сказал Слуцкий.
Тренер добавил, что не знает, вернутся ли легионеры в клуб до официально решения ФИФА. По его словам, их могут признать свободными агентами или еще на год дадут возможность приостановить контракты. «Мой прогноз — второй вариант», — уточнил он.
«Рубин» по итогам сезона Российской премьер-лиги занял 15-е место и вылетел в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ−1).
28 февраля на фоне событий вокруг Украины Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций. 7 марта ФИФА по этой же причине разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ приостановить действие контрактов до 30 июня. По ходу сезона команду покинули Сеад Хакшабанович, Хван Ин Бом, Сильвие Бегич, Филип Уремович, Андерс Дрейер и Хвича Кварацхелия.