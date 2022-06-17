Гильермо Абаскаль прибыл в Россию и посетил стадион «Спартака»
Новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл в Россию. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл в Россию. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
Первым делом Абаскаль посетил домашний стадион «Спартака» — «Открытие Банк Арену».
33-летний Гильермо Абаскаль подписал со «Спартаком» контракт до лета 2024 года. Ранее он работал в швейцарских «Кьяссо», «Лугано» и «Базеле», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».