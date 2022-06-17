«Зенит» может подписать Прохина, Родригао и Кассьерру летом. Они играли за «Сочи» в прошлом сезоне
«Зенит» может подписать трех игроков, выступавших за «Сочи» в минувшем сезоне.
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«Зенит» может подписать трех игроков, выступавших за «Сочи» в минувшем сезоне.
По данным Bobsoccer.ru, сине-бело-голубые обозначили намерения по выкупу у «Ростова» защитника Данилы Прохина. В июне прошлого года «Ростов» выкупил права на игрока у «Зенита», а затем отдал его в аренду в «Сочи».
Также существует вероятность приглашения 26-летнего защитника «Сочи» Родригао. Переговоры по форварду Матео Кассьерре находятся в активной фазе.