Широков и Погребняк прокомментировали переход Бакаева в «Зенит»

«Хороший игрок, для “Зенита” хорошее приобретение. Бакаев разнообразит игру в атаке», — сказал Широков в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

«Креативный футболист, техничный, однозначно это хороший трансфер. 9 июля (в матче за Суперкубок России “Зенит” — “Спартак”) у него будет уникальная возможность доказать красно-белым, проявить себя. Лишняя мотивация — это же здорово», — подчеркнул Погребняк.

Широков провел 201 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Погребняк сыграл 90 матчей за питерский клуб, забил 39 мячей и отдал 7 голевых передач.