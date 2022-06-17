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18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА подписал контракт с сербским защитником Гайичем до 2025 года

Как ранее сообщал «СЭ», ЦСКА подписал сербского защитника Милана Гайича. Соглашение рассчитано до 2025 года.

ЦСКА
Црвена Звезда
Сербия U21Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК ЦСКА

Ранее 26-летний футболист выступал за ОФК, «Бордо» и «Црвену Звезду». В составе сборной Сербии он выигрывал чемпионат мира среди игроков до 20 лет, а в 2021 году дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне Гайич провел за «Црвену Звезду» 43 матча, забил один гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом закончился в июне.

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