Руководство футбольного клуба «Сочи» объявит имя нового тренера до 20 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» до 20 июня объявит имя нового главного тренера команды. Об этом ТАСС в субботу заявил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

«В ближайшие дни “Сочи” объявит имя нового главного тренера. Думаю, это произойдет до понедельника включительно», — сказал Рубашко.

Ранее пост главного тренера «Сочи» занимал Владимир Федотов. Контракт с 55-летним специалистом истек после завершения сезона-2021/22. 15 июня он возглавил московский ЦСКА.

В прошедшем сезоне «Сочи» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, что является лучшим достижением клуба в истории. Также команда участвовала в еврокубках — в третьем квалификационном раунде Лиги конференций она проиграла сербскому «Партизану». В Бетсити — Кубке России «Сочи» дошел до ⅛ финала, где уступил ЦСКА со счетом 1:2.