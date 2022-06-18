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14:30 (мск), источник: ТАСС

Руководство футбольного клуба «Сочи» объявит имя нового тренера до 20 июня

В прошедшем сезоне клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» до 20 июня объявит имя нового главного тренера команды. Об этом ТАСС в субботу заявил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

«В ближайшие дни “Сочи” объявит имя нового главного тренера. Думаю, это произойдет до понедельника включительно», — сказал Рубашко.

Ранее пост главного тренера «Сочи» занимал Владимир Федотов. Контракт с 55-летним специалистом истек после завершения сезона-2021/22. 15 июня он возглавил московский ЦСКА.

В прошедшем сезоне «Сочи» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, что является лучшим достижением клуба в истории. Также команда участвовала в еврокубках — в третьем квалификационном раунде Лиги конференций она проиграла сербскому «Партизану». В Бетсити — Кубке России «Сочи» дошел до ⅛ финала, где уступил ЦСКА со счетом 1:2.

Старт сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге запланирован на середину июля. Расписание матчей стартового тура будет опубликовано позднее.

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