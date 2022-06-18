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21:10 (мск), источник: Sport24

Новый главный тренер «Спартака» Абаскаль: «Кто мы? Мясо!»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опубликовал пост в твиттере, посвященный началу работы в московском клубе.

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Источник: https://t.me/fcsmtg

«Горд и воодушевлен начать этот новый опыт со “Спартаком”, самым популярным клубом в России. Я хотел бы поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов правления за веру в меня. Давайте начнем работу», — написал 33-летний испанец, добавив в конце на русском языке легендарную фразу «Кто мы? Мясо!».

О назначении Абаскаля было объявлено 10 июня, его контракт с красно-белыми рассчитан на два года.

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