Новый главный тренер «Спартака» Абаскаль: «Кто мы? Мясо!»

«Горд и воодушевлен начать этот новый опыт со “Спартаком”, самым популярным клубом в России. Я хотел бы поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов правления за веру в меня. Давайте начнем работу», — написал 33-летний испанец, добавив в конце на русском языке легендарную фразу «Кто мы? Мясо!».